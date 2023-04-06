В Екатеринбурге ищут специалистов по воинскому учету. Скрин

06 апреля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

На предприятиях растет потребность в специалистах по воинскому учету Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге стали появляться вакансии специалистов по воинскому учету и бронированию. На сайте HeadHunter за месяц опубликовано шесть предложений соискателям по этому направлению. Специалистов по воинскому учету и бронированию ищут наравне со специалистами по кадрам. В холдинге «Юнона» сотрудникам по этой специальности предлагают 25 тысяч рублей — рабочая неделя пятидневная, по четыре часа в день. После испытательного срока можно работать в гибридном формате — 2 дня офис, 3 дня удаленно. В обязанности сотрудника входит ведение воинского учета (до 450 сотрудников). В компании ТФОМС специалисту по кадровому делопроизводству и бронированию предлагают 47,3 тысячи рублей и премии. График работы — пятидневка с 8:30 до 17:30. Помимо ведения воинского учета специалист должен заниматься кадровым делопроизводством в полном объеме. Всего на сайте HeadHunter за месяц опубликовали шесть аналогичных вакансий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев предложил давать отсрочку от призыва студентам, которые пошли работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса. На заводах в регионе не хватает 15 тысяч рабочих. В Екатеринбурге стали появляться вакансии для специалистов по воинскому учету Скрин HeadHunter

В Екатеринбурге стали появляться вакансии специалистов по воинскому учету и бронированию. На сайте HeadHunter за месяц опубликовано шесть предложений соискателям по этому направлению. Специалистов по воинскому учету и бронированию ищут наравне со специалистами по кадрам. В холдинге «Юнона» сотрудникам по этой специальности предлагают 25 тысяч рублей — рабочая неделя пятидневная, по четыре часа в день. После испытательного срока можно работать в гибридном формате — 2 дня офис, 3 дня удаленно. В обязанности сотрудника входит ведение воинского учета (до 450 сотрудников). В компании ТФОМС специалисту по кадровому делопроизводству и бронированию предлагают 47,3 тысячи рублей и премии. График работы — пятидневка с 8:30 до 17:30. Помимо ведения воинского учета специалист должен заниматься кадровым делопроизводством в полном объеме. Всего на сайте HeadHunter за месяц опубликовали шесть аналогичных вакансий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Евгений Куйвашев предложил давать отсрочку от призыва студентам, которые пошли работать на предприятия оборонно-промышленного комплекса. На заводах в регионе не хватает 15 тысяч рабочих.