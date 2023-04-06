Гонорар пермского юриста за победу в суде составил 800 тысяч рублей

Юрист помог бизнесмену выиграть судебный процесс Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермский юрист Андрей Творогов, отстоявший в суде интересы предпринимателя Сергея Мамонова, получит за свои услуги 800 тысяч рублей. Мамонов, строивший ТЦ «Моби дик», судился с одним из собственников помещений здания Андреем Великосельцевым. Поводом для разбирательства послужил пожар, произошедший в торговом центре два года назад. Суд признал вину Великосельцева и распорядился взыскать с него в пользу истца три млн рублей, указано на сайте «Право.ру».

«Интересы Мамонова в этом деле представлял Творогов. Стоимость оказанных им услуг составила 1 млн. руб. Арбитражный суд Пермского края признал такую стоимость услуг справедливой с учетом рассмотрения спора в трех инстанциях. При этом судья Елена Дрондина учла, что иск был удовлетворен лишь на 80%, поэтому взыскала с ответчика 800 000 рублей, а также расходы на проведение экспертизы по делу — еще 67 572 рублей», — сообщает портал.

Ранее жительница Перми, получившая инвалидность в результате несчастного случая, оказалась обманутой юристом. Пермячка обратилась за услугами, заплатив 48 тысяч рублей, но по факту не получила их. В ситуации пришлось разбираться прокуратуре.