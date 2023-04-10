10 апреля 2023

Свердловчан призвали отказаться от посещения кладбища в День космонавтики

Жителей села Косулино призвали не ходить на кладбище из-за противоклещевой обработки
© Служба новостей «URA.RU»
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Старокрымское Кладбище. Мариуполь, мариуполь, кладбище
Жителей Косулино призвали не ходить на кладбище 12 и 13 апреля Фото:

Жителей села Косулино (Белоярский городской округ, Свердловская область) призвали воздержаться от посещения кладбища 12 апреля, в День космонавтики. Причиной стало проведение противоклещевой обработки на территории кладбища, сообщили в местной управе.

«В селе Косулино 12 и 13 апреля пройдет противоклещевая обработка. Просим жителей воздержаться от посещения кладбища в эти дни», — пишет пресс-служба Косулинской сельской управы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона, поэтому врач напомнил уральцам об усиленной защите детей от клещей.

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Жителей села Косулино (Белоярский городской округ, Свердловская область) призвали воздержаться от посещения кладбища 12 апреля, в День космонавтики. Причиной стало проведение противоклещевой обработки на территории кладбища, сообщили в местной управе. «В селе Косулино 12 и 13 апреля пройдет противоклещевая обработка. Просим жителей воздержаться от посещения кладбища в эти дни», — пишет пресс-служба Косулинской сельской управы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона, поэтому врач напомнил уральцам об усиленной защите детей от клещей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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