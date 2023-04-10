Свердловчан призвали отказаться от посещения кладбища в День космонавтики

Жителей села Косулино призвали не ходить на кладбище из-за противоклещевой обработки

11 апреля 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Жителей Косулино призвали не ходить на кладбище 12 и 13 апреля Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Жителей села Косулино (Белоярский городской округ, Свердловская область) призвали воздержаться от посещения кладбища 12 апреля, в День космонавтики. Причиной стало проведение противоклещевой обработки на территории кладбища, сообщили в местной управе. «В селе Косулино 12 и 13 апреля пройдет противоклещевая обработка. Просим жителей воздержаться от посещения кладбища в эти дни», — пишет пресс-служба Косулинской сельской управы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона, поэтому врач напомнил уральцам об усиленной защите детей от клещей.

Жителей села Косулино (Белоярский городской округ, Свердловская область) призвали воздержаться от посещения кладбища 12 апреля, в День космонавтики. Причиной стало проведение противоклещевой обработки на территории кладбища, сообщили в местной управе. «В селе Косулино 12 и 13 апреля пройдет противоклещевая обработка. Просим жителей воздержаться от посещения кладбища в эти дни», — пишет пресс-служба Косулинской сельской управы в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что жертвами клещей стали более 300 свердловчан. Укусы кровососущих паразитов зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях региона, поэтому врач напомнил уральцам об усиленной защите детей от клещей.