11 апреля 2023

В центре Челябинска установили станцию сапбординга

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Заплыв на SUP-бордах артистов Камерного театра в честь закрытия театрального сезона. Челябинск, жара, лето, река миасс, заплыв, сап, сапбординг
Летом 2023 на станции будут обучать сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования Фото:

В центре Челябинска на набережной реки Миасс установили станцию сапбординга. Этим летом продолжится обучение сапбордингу и каякингу, будут проходить соревнования, сообщили в пресс-службе мэрии.

«На набережной реки Миасс представители челябинской спортшколы N11 по гребле на байдарках и каноэ, а также активисты „Сапборд Урал“ и „Урал-каяк“ установили пантон для спуска на воду. Этим летом здесь планируют продолжить обучать сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования. Каякеры и сапбордисты признаются, что уже соскучились по заплывам и с нетерпением ждут первые старты в центре Челябинска», — пояснили в ведомстве

Ранее Управление по физической культуре и спорту приобрело специальный пантон для занятий сапбордингом в центре города. Станция весь сезон пользовалась большим спросом.

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В центре Челябинска на набережной реки Миасс установили станцию сапбординга. Этим летом продолжится обучение сапбордингу и каякингу, будут проходить соревнования, сообщили в пресс-службе мэрии. «На набережной реки Миасс представители челябинской спортшколы N11 по гребле на байдарках и каноэ, а также активисты „Сапборд Урал“ и „Урал-каяк“ установили пантон для спуска на воду. Этим летом здесь планируют продолжить обучать сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования. Каякеры и сапбордисты признаются, что уже соскучились по заплывам и с нетерпением ждут первые старты в центре Челябинска», — пояснили в ведомстве Ранее Управление по физической культуре и спорту приобрело специальный пантон для занятий сапбордингом в центре города. Станция весь сезон пользовалась большим спросом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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