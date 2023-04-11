В центре Челябинска установили станцию сапбординга

12 апреля 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Летом 2023 на станции будут обучать сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска на набережной реки Миасс установили станцию сапбординга. Этим летом продолжится обучение сапбордингу и каякингу, будут проходить соревнования, сообщили в пресс-службе мэрии. «На набережной реки Миасс представители челябинской спортшколы N11 по гребле на байдарках и каноэ, а также активисты „Сапборд Урал“ и „Урал-каяк“ установили пантон для спуска на воду. Этим летом здесь планируют продолжить обучать сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования. Каякеры и сапбордисты признаются, что уже соскучились по заплывам и с нетерпением ждут первые старты в центре Челябинска», — пояснили в ведомстве Ранее Управление по физической культуре и спорту приобрело специальный пантон для занятий сапбордингом в центре города. Станция весь сезон пользовалась большим спросом.

В центре Челябинска на набережной реки Миасс установили станцию сапбординга. Этим летом продолжится обучение сапбордингу и каякингу, будут проходить соревнования, сообщили в пресс-службе мэрии. «На набережной реки Миасс представители челябинской спортшколы N11 по гребле на байдарках и каноэ, а также активисты „Сапборд Урал“ и „Урал-каяк“ установили пантон для спуска на воду. Этим летом здесь планируют продолжить обучать сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования. Каякеры и сапбордисты признаются, что уже соскучились по заплывам и с нетерпением ждут первые старты в центре Челябинска», — пояснили в ведомстве Ранее Управление по физической культуре и спорту приобрело специальный пантон для занятий сапбордингом в центре города. Станция весь сезон пользовалась большим спросом.