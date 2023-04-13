Остановку общественного транспорта снесло ветром в деревне Брюхово
Возле деревни Брюхово Уйского района (Челябинская область) 14 апреля ураган снес остановку общественного транспорта. Металлоконструкцию остановки сдвинуло ветром от дороги.
«Сильный ветер сдвинул остановку возле Брюхово. Конструкция остановки сильно погнулась. Сегодня, 14 апреля, в Уйском районе очень ветрено», — сообщил читатель URA.RU.
Челябинские синоптики предупредили об усилении ветра до 20-25 метров в секунду 14 и 15 апреля. Кроме того, в регион придут снежная буря и ледяные дожди, возможен гололед.
Остановку ветром отнесло от проезжей части
Металлоконструкция остановки сильно погнулась
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