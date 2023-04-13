13 апреля 2023

В челябинской деревне ураганом снесло остановку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по РМК и Карабашу. Челябинская область, остановка транспорта
Остановку общественного транспорта снесло ветром в деревне Брюхово Фото:

Возле деревни Брюхово Уйского района (Челябинская область) 14 апреля ураган снес остановку общественного транспорта. Металлоконструкцию остановки сдвинуло ветром от дороги.

«Сильный ветер сдвинул остановку возле Брюхово. Конструкция остановки сильно погнулась. Сегодня, 14 апреля, в Уйском районе очень ветрено», — сообщил читатель URA.RU.

Челябинские синоптики предупредили об усилении ветра до 20-25 метров в секунду 14 и 15 апреля. Кроме того, в регион придут снежная буря и ледяные дожди, возможен гололед.

Остановку ветром отнесло от проезжей части
Остановку ветром отнесло от проезжей части
Фото:
Металлоконструкция остановки сильно погнулась
Металлоконструкция остановки сильно погнулась
Фото:

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Возле деревни Брюхово Уйского района (Челябинская область) 14 апреля ураган снес остановку общественного транспорта. Металлоконструкцию остановки сдвинуло ветром от дороги. «Сильный ветер сдвинул остановку возле Брюхово. Конструкция остановки сильно погнулась. Сегодня, 14 апреля, в Уйском районе очень ветрено», — сообщил читатель URA.RU. Челябинские синоптики предупредили об усилении ветра до 20-25 метров в секунду 14 и 15 апреля. Кроме того, в регион придут снежная буря и ледяные дожди, возможен гололед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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