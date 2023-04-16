Челябинцам в новых жилых комплексах не хватает гаражей

17 апреля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

На спрос на покупку гаражей влияет дефицит парковочных мест в новых ЖК Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жителям Челябинска не хватает гаражей, спрос на них на данный момент бьет все рекорды, особенно в гаражных кооперативах вблизи новых жилых комплексов. Об этом рассказал председатель гаражно-строительного кооператива № 211 в Советском районе Андрей Целищев. «В Советском районе, около нашего гаражного кооператива, очень много новостроек появилось за несколько лет: ЖК „Квартал О2“, „Ярославский“, „Никс Лайн на Блюхера“, строительство новых ЖК идет и сейчас. Человек получает квартиру, говорит хочу гараж, а гаражей нет, ведь спрос резко повысился, притом, что гаражных боксов практически не осталось», — поделился Целищев. По словам председателя гаражного кооператива, на данный момент жители близлежащих микрорайонов звонят каждый день, спрашивают нет ли свободных гаражных боксов, но безрезультатно. На спрос на покупку гаражей существенно влияет дефицит парковочных мест в новых ЖК. Гаражи в Челябинске начали раскупать еще во время пандемии, отметил Целищев. Тогда востребованы были даже гаражные боксы, не продававшиеся годами. Челябинцы вкладывали деньги в любую недвижимость, рассматривая гаражи как ценное капиталовложение.

Жителям Челябинска не хватает гаражей, спрос на них на данный момент бьет все рекорды, особенно в гаражных кооперативах вблизи новых жилых комплексов. Об этом рассказал председатель гаражно-строительного кооператива № 211 в Советском районе Андрей Целищев. «В Советском районе, около нашего гаражного кооператива, очень много новостроек появилось за несколько лет: ЖК „Квартал О2“, „Ярославский“, „Никс Лайн на Блюхера“, строительство новых ЖК идет и сейчас. Человек получает квартиру, говорит хочу гараж, а гаражей нет, ведь спрос резко повысился, притом, что гаражных боксов практически не осталось», — поделился Целищев. По словам председателя гаражного кооператива, на данный момент жители близлежащих микрорайонов звонят каждый день, спрашивают нет ли свободных гаражных боксов, но безрезультатно. На спрос на покупку гаражей существенно влияет дефицит парковочных мест в новых ЖК. Гаражи в Челябинске начали раскупать еще во время пандемии, отметил Целищев. Тогда востребованы были даже гаражные боксы, не продававшиеся годами. Челябинцы вкладывали деньги в любую недвижимость, рассматривая гаражи как ценное капиталовложение.