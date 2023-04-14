Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Коломбо

Из Екатеринбурга хотят запустить прямой авиарейс в Шри-Ланку
Екатеринбург и Коломбо (Шри-Ланка) планируют связать прямым авиасообщением. Об этом сообщил полномочный министр, советник посольства Шри-Ланки в России Чамила Джаяратна.
«Мы работаем над тем, чтобы организовать прямые перелеты из Екатеринбурга в Коломбо», — пишет ТАСС, ссылаясь на Чамила Джаяратна. По его словам, в настоящее время планируется встреча с туроператами, авиалиниями и представителями власти, чтобы обсудить данный вопрос.
Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран. С 30 марта были возоблены полеты из Екатеринбурга в Волгоград.
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