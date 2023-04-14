Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Коломбо

15 апреля 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Из Екатеринбурга хотят запустить прямой авиарейс в Шри-Ланку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбург и Коломбо (Шри-Ланка) планируют связать прямым авиасообщением. Об этом сообщил полномочный министр, советник посольства Шри-Ланки в России Чамила Джаяратна. «Мы работаем над тем, чтобы организовать прямые перелеты из Екатеринбурга в Коломбо», — пишет ТАСС, ссылаясь на Чамила Джаяратна. По его словам, в настоящее время планируется встреча с туроператами, авиалиниями и представителями власти, чтобы обсудить данный вопрос. Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран. С 30 марта были возоблены полеты из Екатеринбурга в Волгоград.

Екатеринбург и Коломбо (Шри-Ланка) планируют связать прямым авиасообщением. Об этом сообщил полномочный министр, советник посольства Шри-Ланки в России Чамила Джаяратна. «Мы работаем над тем, чтобы организовать прямые перелеты из Екатеринбурга в Коломбо», — пишет ТАСС, ссылаясь на Чамила Джаяратна. По его словам, в настоящее время планируется встреча с туроператами, авиалиниями и представителями власти, чтобы обсудить данный вопрос. Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга планируют запустить прямые рейсы в Иран. С 30 марта были возоблены полеты из Екатеринбурга в Волгоград.