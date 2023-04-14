Челябинские военные в зоне СВО пообщались с родными через телемост

15 апреля 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

Бойцы обменялись с родственниками приветствиями и рассказали о событиях, произошедших во время разлуки Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские военные в зоне проведения СВО пообщались со своими родными через телемост. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Впервые за долгое время военнослужащие в режиме реального времени смогли увидеться со своими любимыми и родными людьми. Бойцы обменялись с родственниками приветственными словами, после чего рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за время разлуки. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица», — рассказали в пресс-службе военного ведомства. Как подчеркнули в министерстве, родные и близкие военнослужащих выразили слова поддержки и надежды на скорейшее возвращение своих защитников домой. И военнослужащие, и семьи были очень рады пообщаться. В областном военкомате это уже не первый телемост за последнее время. Минобороны РФ регулярно проводит онлайн-встречи для поддержания боевого духа личного состава. В январе для бойцов из Челябинска в зоне СВО уже проводили телемост с родными. А недавно волонтеры из Миасса в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» рассказали историю любви челябинцев — медсестры Марины «Бэхи» и разведчика Леонида «Челентано», познакомившихся во время службы в зоне спецоперации.

Челябинские военные в зоне проведения СВО пообщались со своими родными через телемост. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Впервые за долгое время военнослужащие в режиме реального времени смогли увидеться со своими любимыми и родными людьми. Бойцы обменялись с родственниками приветственными словами, после чего рассказали друг другу о событиях, произошедших в их жизни за время разлуки. Одни успели за несколько минут рассказать о всех событиях, случившихся в жизни за полгода, другим было достаточно просто увидеть родные лица», — рассказали в пресс-службе военного ведомства. Как подчеркнули в министерстве, родные и близкие военнослужащих выразили слова поддержки и надежды на скорейшее возвращение своих защитников домой. И военнослужащие, и семьи были очень рады пообщаться. В областном военкомате это уже не первый телемост за последнее время. Минобороны РФ регулярно проводит онлайн-встречи для поддержания боевого духа личного состава. В январе для бойцов из Челябинска в зоне СВО уже проводили телемост с родными. А недавно волонтеры из Миасса в своем паблике в соцсети «ВКонтакте» рассказали историю любви челябинцев — медсестры Марины «Бэхи» и разведчика Леонида «Челентано», познакомившихся во время службы в зоне спецоперации.