В Екатеринбурге под балконами высотки обнаружили труп женщины

В следственном комитете комментировать произошедшее отказались
В екатеринбургском районе Эльмаш под балконами 18-этажного дома по улице Красных Командиров, 21 обнаружили труп женщины. Информация об этом появилась в новостном telegram-канале.
«Я выходила — там реанимация стояла, но все тихо было», — передает слова жительницы дома telegram-канал «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». Очевидцы отмечают, что на вид погибшей женщине 50-60 лет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать произошедшее.
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