16 апреля 2023

В Екатеринбурге под балконами высотки обнаружили труп женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски штаба Навального. Тюмень, следственный комитет, газель
В следственном комитете комментировать произошедшее отказались Фото:

В екатеринбургском районе Эльмаш под балконами 18-этажного дома по улице Красных Командиров, 21 обнаружили труп женщины. Информация об этом появилась в новостном telegram-канале.

«Я выходила — там реанимация стояла, но все тихо было», — передает слова жительницы дома telegram-канал «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». Очевидцы отмечают, что на вид погибшей женщине 50-60 лет.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать произошедшее.

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В екатеринбургском районе Эльмаш под балконами 18-этажного дома по улице Красных Командиров, 21 обнаружили труп женщины. Информация об этом появилась в новостном telegram-канале. «Я выходила — там реанимация стояла, но все тихо было», — передает слова жительницы дома telegram-канал «Безумный Екб | Новости Екатеринбурга». Очевидцы отмечают, что на вид погибшей женщине 50-60 лет. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать произошедшее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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