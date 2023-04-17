Из челябинского водоема подняли утонувшего рыбака из Кусы. Фото

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Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, мчс, водолаз
Тело утонувшего рыбака извлекали из воды на Аргазях Фото:

Из водохранилища Аргази в Кыштымском городском округе (Челябинская область) на поверхность подняли утонувшего рыбака. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС), мужчина был жителем Кусы.

«Днем 17 апреля спасатели Кыштымского отряда ПСС области были привлечены к поиску рыбака на Аргазинском водохранилище. В субботу, 15 апреля, 59-летний житель Кусы выехал к озеру на личном автомобиле, а сегодня его пустую и дрейфующую около островов лодку заметили очевидцы», — уточнили спасатели.

К моменту, когда специалисты отряда прибыли на место исчезновения мужчины, лодку ветром прибило к берегу. Плавсредство оказалось рядом с местом, где рыбак оставил свой автомобиль. Тело обнаружили при осмотре лодки. Труп находился рядом с ней в воде. Рукой он зацепился за леера.

Лодку прибило ветром к месту, где рыбак оставил свой автомобиль
Лодку прибило ветром к месту, где рыбак оставил свой автомобиль
Фото:
Тело мужчины обнаружили рядом с плавсредством
Тело мужчины обнаружили рядом с плавсредством
Фото:
Рыбак приехал на озеро из Кусы
Рыбак приехал на озеро из Кусы
Фото:

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Из водохранилища Аргази в Кыштымском городском округе (Челябинская область) на поверхность подняли утонувшего рыбака. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС), мужчина был жителем Кусы. «Днем 17 апреля спасатели Кыштымского отряда ПСС области были привлечены к поиску рыбака на Аргазинском водохранилище. В субботу, 15 апреля, 59-летний житель Кусы выехал к озеру на личном автомобиле, а сегодня его пустую и дрейфующую около островов лодку заметили очевидцы», — уточнили спасатели. К моменту, когда специалисты отряда прибыли на место исчезновения мужчины, лодку ветром прибило к берегу. Плавсредство оказалось рядом с местом, где рыбак оставил свой автомобиль. Тело обнаружили при осмотре лодки. Труп находился рядом с ней в воде. Рукой он зацепился за леера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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