Из челябинского водоема подняли утонувшего рыбака из Кусы. Фото

17 апреля 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Тело утонувшего рыбака извлекали из воды на Аргазях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из водохранилища Аргази в Кыштымском городском округе (Челябинская область) на поверхность подняли утонувшего рыбака. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС), мужчина был жителем Кусы. «Днем 17 апреля спасатели Кыштымского отряда ПСС области были привлечены к поиску рыбака на Аргазинском водохранилище. В субботу, 15 апреля, 59-летний житель Кусы выехал к озеру на личном автомобиле, а сегодня его пустую и дрейфующую около островов лодку заметили очевидцы», — уточнили спасатели. К моменту, когда специалисты отряда прибыли на место исчезновения мужчины, лодку ветром прибило к берегу. Плавсредство оказалось рядом с местом, где рыбак оставил свой автомобиль. Тело обнаружили при осмотре лодки. Труп находился рядом с ней в воде. Рукой он зацепился за леера. Лодку прибило ветром к месту, где рыбак оставил свой автомобиль Фото: паблик поисково-спасательного отряда Челябинской области в «ВКонтакте» Тело мужчины обнаружили рядом с плавсредством Фото: паблик поисково-спасательного отряда Челябинской области в «ВКонтакте» Рыбак приехал на озеро из Кусы Фото: паблик поисково-спасательного отряда Челябинской области в «ВКонтакте»

Из водохранилища Аргази в Кыштымском городском округе (Челябинская область) на поверхность подняли утонувшего рыбака. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС), мужчина был жителем Кусы. «Днем 17 апреля спасатели Кыштымского отряда ПСС области были привлечены к поиску рыбака на Аргазинском водохранилище. В субботу, 15 апреля, 59-летний житель Кусы выехал к озеру на личном автомобиле, а сегодня его пустую и дрейфующую около островов лодку заметили очевидцы», — уточнили спасатели. К моменту, когда специалисты отряда прибыли на место исчезновения мужчины, лодку ветром прибило к берегу. Плавсредство оказалось рядом с местом, где рыбак оставил свой автомобиль. Тело обнаружили при осмотре лодки. Труп находился рядом с ней в воде. Рукой он зацепился за леера.