Из водохранилища Аргази в Кыштымском городском округе (Челябинская область) на поверхность подняли утонувшего рыбака. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС), мужчина был жителем Кусы.
«Днем 17 апреля спасатели Кыштымского отряда ПСС области были привлечены к поиску рыбака на Аргазинском водохранилище. В субботу, 15 апреля, 59-летний житель Кусы выехал к озеру на личном автомобиле, а сегодня его пустую и дрейфующую около островов лодку заметили очевидцы», — уточнили спасатели.
К моменту, когда специалисты отряда прибыли на место исчезновения мужчины, лодку ветром прибило к берегу. Плавсредство оказалось рядом с местом, где рыбак оставил свой автомобиль. Тело обнаружили при осмотре лодки. Труп находился рядом с ней в воде. Рукой он зацепился за леера.
Лодку прибило ветром к месту, где рыбак оставил свой автомобиль
Фото: паблик поисково-спасательного отряда Челябинской области в «ВКонтакте»
Тело мужчины обнаружили рядом с плавсредством
Фото: паблик поисково-спасательного отряда Челябинской области в «ВКонтакте»
Рыбак приехал на озеро из Кусы
Фото: паблик поисково-спасательного отряда Челябинской области в «ВКонтакте»
Из водохранилища Аргази в Кыштымском городском округе (Челябинская область) на поверхность подняли утонувшего рыбака. Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона (ПСС), мужчина был жителем Кусы. «Днем 17 апреля спасатели Кыштымского отряда ПСС области были привлечены к поиску рыбака на Аргазинском водохранилище. В субботу, 15 апреля, 59-летний житель Кусы выехал к озеру на личном автомобиле, а сегодня его пустую и дрейфующую около островов лодку заметили очевидцы», — уточнили спасатели. К моменту, когда специалисты отряда прибыли на место исчезновения мужчины, лодку ветром прибило к берегу. Плавсредство оказалось рядом с местом, где рыбак оставил свой автомобиль. Тело обнаружили при осмотре лодки. Труп находился рядом с ней в воде. Рукой он зацепился за леера.