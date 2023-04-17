17 апреля 2023

Екатеринбуржец спрятался от судебных приставов в диване. Видео

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Судебные приставы проявили бдительность и нашли мужчину в диване
Судебные приставы проявили бдительность и нашли мужчину в диване Фото:

Житель Екатеринбурга, который проходит в качестве обвиняемого по делу о краже, решил спрятаться в диване, чтобы его не нашли судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

«Уралец, являясь обвиняемым по уголовному делу в соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража), в суд для рассмотрения дела не являлся», — рассказали в ведомстве. Тогда судебные приставы Железнодорожного района решили доставить нарушителя закона в суд принудительно.

Дверь им открыла жена екатеринбуржца и заявила, что его нет дома и ей ничего не известно о его местонахождении. «После недолгих поисков, было обращено внимание на диван, на который супруга подсудимого предусмотрительно уложила ребенка спать. Подняв одну из секций дивана, судебный пристав обнаружил и спрятавшегося мужчину», — заявили в региональном УФССП. В итоге екатеринбуржца все же доставили в суд для рассмотрения дела.

Ранее 28-летний житель Екатеринбурга в неудобной позе прятался в диване от судебных приставов, которые должны были доставить в его суд. Его обвиняли в незаконном сбыте наркотиков.

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Житель Екатеринбурга, который проходит в качестве обвиняемого по делу о краже, решил спрятаться в диване, чтобы его не нашли судебные приставы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. «Уралец, являясь обвиняемым по уголовному делу в соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража), в суд для рассмотрения дела не являлся», — рассказали в ведомстве. Тогда судебные приставы Железнодорожного района решили доставить нарушителя закона в суд принудительно. Дверь им открыла жена екатеринбуржца и заявила, что его нет дома и ей ничего не известно о его местонахождении. «После недолгих поисков, было обращено внимание на диван, на который супруга подсудимого предусмотрительно уложила ребенка спать. Подняв одну из секций дивана, судебный пристав обнаружил и спрятавшегося мужчину», — заявили в региональном УФССП. В итоге екатеринбуржца все же доставили в суд для рассмотрения дела. Ранее 28-летний житель Екатеринбурга в неудобной позе прятался в диване от судебных приставов, которые должны были доставить в его суд. Его обвиняли в незаконном сбыте наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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