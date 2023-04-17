17 апреля 2023

Магнитогорцы смогут подписать военный контракт в мобильном пункте

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям подробно расскажут о военной службе по контракту
Жителям подробно расскажут о военной службе по контракту Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) с 18 по 23 апреля работает мобильный пункт по набору на военный контракт. Согласно объявлению, опубликованному в официальном паблике пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, жителям города расскажут все подробности зачисления на службу.

«С 18—23 апреля мобильная группа пункта отбора работает в Магнитогорске! Во время информационно-агитационных встреч граждане смогут задать все возникшие вопросы, получив развернутые и исчерпывающие ответы», — говорится в объявлении.

Во время встречи инструкторы расскажут жителям города об особенностях и нюансах военной службы по контракту, социальных льготах, которые смогут получить будущие контрактники и члены их семей. Также среди магнитогорцев будут проведены первичные мероприятия по отбору.

Ранее в Магнитогорске открылся мобильный пункт по набору в ЧВК «Вагнер». Также в городе открыт стационарный центр набора в военную компанию.

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В Магнитогорске (Челябинская область) с 18 по 23 апреля работает мобильный пункт по набору на военный контракт. Согласно объявлению, опубликованному в официальном паблике пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, жителям города расскажут все подробности зачисления на службу. «С 18—23 апреля мобильная группа пункта отбора работает в Магнитогорске! Во время информационно-агитационных встреч граждане смогут задать все возникшие вопросы, получив развернутые и исчерпывающие ответы», — говорится в объявлении. Во время встречи инструкторы расскажут жителям города об особенностях и нюансах военной службы по контракту, социальных льготах, которые смогут получить будущие контрактники и члены их семей. Также среди магнитогорцев будут проведены первичные мероприятия по отбору. Ранее в Магнитогорске открылся мобильный пункт по набору в ЧВК «Вагнер». Также в городе открыт стационарный центр набора в военную компанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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