Магнитогорцы смогут подписать военный контракт в мобильном пункте

18 апреля 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

Жителям подробно расскажут о военной службе по контракту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) с 18 по 23 апреля работает мобильный пункт по набору на военный контракт. Согласно объявлению, опубликованному в официальном паблике пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, жителям города расскажут все подробности зачисления на службу. «С 18—23 апреля мобильная группа пункта отбора работает в Магнитогорске! Во время информационно-агитационных встреч граждане смогут задать все возникшие вопросы, получив развернутые и исчерпывающие ответы», — говорится в объявлении. Во время встречи инструкторы расскажут жителям города об особенностях и нюансах военной службы по контракту, социальных льготах, которые смогут получить будущие контрактники и члены их семей. Также среди магнитогорцев будут проведены первичные мероприятия по отбору. Ранее в Магнитогорске открылся мобильный пункт по набору в ЧВК «Вагнер». Также в городе открыт стационарный центр набора в военную компанию.

В Магнитогорске (Челябинская область) с 18 по 23 апреля работает мобильный пункт по набору на военный контракт. Согласно объявлению, опубликованному в официальном паблике пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, жителям города расскажут все подробности зачисления на службу. «С 18—23 апреля мобильная группа пункта отбора работает в Магнитогорске! Во время информационно-агитационных встреч граждане смогут задать все возникшие вопросы, получив развернутые и исчерпывающие ответы», — говорится в объявлении. Во время встречи инструкторы расскажут жителям города об особенностях и нюансах военной службы по контракту, социальных льготах, которые смогут получить будущие контрактники и члены их семей. Также среди магнитогорцев будут проведены первичные мероприятия по отбору. Ранее в Магнитогорске открылся мобильный пункт по набору в ЧВК «Вагнер». Также в городе открыт стационарный центр набора в военную компанию.