Уралнедра продают месторождение в ХМАО, граничащее с активами «Сургутнефтегаза»

Начальная цена участка недр в ХМАО — более 68 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уралнедра выставили на торги лицензию на разработку Среднемытаяхинского участка недр в ХМАО, который находится по соседству с месторождениями «Сургутнефтегаза». На сайте Роснедр указано, что за право извлекать полезные ресурсы добытчики заплатят более 68 млн рублей.

«Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу объявлен аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи нефти на участке недр „Среднемытаяхинский“ в Сургутском районе ХМАО. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами — 68 602 266 рублей», — говорится в сообщении.

Площадь участка составляет 1187 квадратных километров. Запасы недр по предварительной оценке — более 50 млн тонн нефти. 21 апреля начнется прием заявок на участие в аукционе, который состоится 25 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что Роснедра продали лицензии на разработку трех нефтяных участков в ХМАО. Стартовый взнос за Лебяжий, Восточно-Панлорский и Нятлонгской участки начинался от 52 млн рублей.