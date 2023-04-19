19 апреля 2023

В Перми отремонтируют здание краевого правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенние виды города. Пермь, флаг пермского края, здание правительства пермского края
В здании правительства Пермского края отремонтируют кабинеты Фото:

В Перми отремонтируют кабинеты в здании регионального правительства на улице Куйбышева, 14. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Договор на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Администрация области и культурно-деловой центр“. Ремонт в помещениях на третьем этаже», — указано в техдокументации тендера.

Ремонт четырех кабинетов планируется завершить до 2 октября 2023 года. На первый этап ремонта направлено 2 миллиона 363 тысячи рублей (максимальная цена контракта). Срок окончания подачи заявок на торги — 24 апреля 2023 года, — написано в техдокументации.

Власти Пермского края поддерживают достойный внешний вид объекта культурного наследия. Также в 2017 году была проведена реконструкция пешеходной зоны у здания правительства.

Ранее URA.RU писало, что в Перми отремонтируют объект культурного наследия кладбище «Егошихинское». На эти цели направлено 145 миллионов рублей.

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В Перми отремонтируют кабинеты в здании регионального правительства на улице Куйбышева, 14. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Договор на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения „Администрация области и культурно-деловой центр“. Ремонт в помещениях на третьем этаже», — указано в техдокументации тендера. Ремонт четырех кабинетов планируется завершить до 2 октября 2023 года. На первый этап ремонта направлено 2 миллиона 363 тысячи рублей (максимальная цена контракта). Срок окончания подачи заявок на торги — 24 апреля 2023 года, — написано в техдокументации. Власти Пермского края поддерживают достойный внешний вид объекта культурного наследия. Также в 2017 году была проведена реконструкция пешеходной зоны у здания правительства. Ранее URA.RU писало, что в Перми отремонтируют объект культурного наследия кладбище «Егошихинское». На эти цели направлено 145 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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