22 апреля 2023

Синоптик предсказал екатеринбуржцам, когда прекратятся дожди

Метеоролог Пулин: в Екатеринбурге дожди закончатся днем 23 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, зонт, дождливая погода, дождь в городе
Дожди в Екатеринбурге прекратятся днем 23 апреля, считает метеоролог Фото:

Дожди в Екатеринбурге закончатся к середине дня 23 апреля, а уход циклона сменится усилением ветра. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин.

«Дождь в Екатеринбурге закончится к середине дня, а на востоке Свердловской области — только вечером. После ухода циклона ожидаются прояснение и усиление ветра, связанное с кратковременным поступлением тепла в регион», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Похолодание будет наиболее заметно на севере Свердловской области. В Нижнем Тагиле, Алапаевске и Туринске температура не поднимется выше +10 градусов. В Екатеринбурге 23 апреля ожидается от +14 до +16, добавил Пулин.

Ранее URA.RU передавало информацию ГУ МЧС по Свердловской области, что на севере региона 23 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. На Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

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Дожди в Екатеринбурге закончатся к середине дня 23 апреля, а уход циклона сменится усилением ветра. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Дождь в Екатеринбурге закончится к середине дня, а на востоке Свердловской области — только вечером. После ухода циклона ожидаются прояснение и усиление ветра, связанное с кратковременным поступлением тепла в регион», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Похолодание будет наиболее заметно на севере Свердловской области. В Нижнем Тагиле, Алапаевске и Туринске температура не поднимется выше +10 градусов. В Екатеринбурге 23 апреля ожидается от +14 до +16, добавил Пулин. Ранее URA.RU передавало информацию ГУ МЧС по Свердловской области, что на севере региона 23 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. На Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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