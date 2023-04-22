Синоптик предсказал екатеринбуржцам, когда прекратятся дожди

Метеоролог Пулин: в Екатеринбурге дожди закончатся днем 23 апреля

23 апреля 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Дожди в Екатеринбурге прекратятся днем 23 апреля, считает метеоролог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дожди в Екатеринбурге закончатся к середине дня 23 апреля, а уход циклона сменится усилением ветра. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Дождь в Екатеринбурге закончится к середине дня, а на востоке Свердловской области — только вечером. После ухода циклона ожидаются прояснение и усиление ветра, связанное с кратковременным поступлением тепла в регион», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Похолодание будет наиболее заметно на севере Свердловской области. В Нижнем Тагиле, Алапаевске и Туринске температура не поднимется выше +10 градусов. В Екатеринбурге 23 апреля ожидается от +14 до +16, добавил Пулин. Ранее URA.RU передавало информацию ГУ МЧС по Свердловской области, что на севере региона 23 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. На Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Дожди в Екатеринбурге закончатся к середине дня 23 апреля, а уход циклона сменится усилением ветра. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Дождь в Екатеринбурге закончится к середине дня, а на востоке Свердловской области — только вечером. После ухода циклона ожидаются прояснение и усиление ветра, связанное с кратковременным поступлением тепла в регион», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Похолодание будет наиболее заметно на севере Свердловской области. В Нижнем Тагиле, Алапаевске и Туринске температура не поднимется выше +10 градусов. В Екатеринбурге 23 апреля ожидается от +14 до +16, добавил Пулин. Ранее URA.RU передавало информацию ГУ МЧС по Свердловской области, что на севере региона 23 апреля ожидается штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. На Среднем Урале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.