Глава челябинского предприятия задержан за коммерческий подкуп

© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор челябинской фирмы пытался купить коммерческую тайну за миллион рублей Фото:

Генеральный директор одного из челябинских предприятий задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Руководитель организации предложил сотруднику фирмы, работающей в сфере реализации спецтехники, передать ему составляющие коммерческую тайну сведения. Он был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона», — уточнил источник URA.RU.

По информации собеседника, сумма сделки составила миллион рублей. Встреча проходила в офисе в Челябинске. Задержанного передали следователям СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Он находится под подпиской о невыезде. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в отношении начальника отдела капитального строительства компании ООО «НОВАТЭК-АЗК» в Челябинске возбуждено дело о коммерческом подкупе. По версии следствия, начальник отдела в 2020 году за денежное вознаграждение подписывал акты выполненных работ без непосредственной их проверки.

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Генеральный директор одного из челябинских предприятий задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Руководитель организации предложил сотруднику фирмы, работающей в сфере реализации спецтехники, передать ему составляющие коммерческую тайну сведения. Он был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона», — уточнил источник URA.RU. По информации собеседника, сумма сделки составила миллион рублей. Встреча проходила в офисе в Челябинске. Задержанного передали следователям СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Он находится под подпиской о невыезде. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области. Ранее сообщалось, что в отношении начальника отдела капитального строительства компании ООО «НОВАТЭК-АЗК» в Челябинске возбуждено дело о коммерческом подкупе. По версии следствия, начальник отдела в 2020 году за денежное вознаграждение подписывал акты выполненных работ без непосредственной их проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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