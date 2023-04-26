Глава челябинского предприятия задержан за коммерческий подкуп

26 апреля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Гендиректор челябинской фирмы пытался купить коммерческую тайну за миллион рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генеральный директор одного из челябинских предприятий задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Руководитель организации предложил сотруднику фирмы, работающей в сфере реализации спецтехники, передать ему составляющие коммерческую тайну сведения. Он был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона», — уточнил источник URA.RU. По информации собеседника, сумма сделки составила миллион рублей. Встреча проходила в офисе в Челябинске. Задержанного передали следователям СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Он находится под подпиской о невыезде. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области. Ранее сообщалось, что в отношении начальника отдела капитального строительства компании ООО «НОВАТЭК-АЗК» в Челябинске возбуждено дело о коммерческом подкупе. По версии следствия, начальник отдела в 2020 году за денежное вознаграждение подписывал акты выполненных работ без непосредственной их проверки.

Генеральный директор одного из челябинских предприятий задержан по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Руководитель организации предложил сотруднику фирмы, работающей в сфере реализации спецтехники, передать ему составляющие коммерческую тайну сведения. Он был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона», — уточнил источник URA.RU. По информации собеседника, сумма сделки составила миллион рублей. Встреча проходила в офисе в Челябинске. Задержанного передали следователям СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Он находится под подпиской о невыезде. Редакция URA.RU направила запрос в СУ СКР по Челябинской области. Ранее сообщалось, что в отношении начальника отдела капитального строительства компании ООО «НОВАТЭК-АЗК» в Челябинске возбуждено дело о коммерческом подкупе. По версии следствия, начальник отдела в 2020 году за денежное вознаграждение подписывал акты выполненных работ без непосредственной их проверки.