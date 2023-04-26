Губернатор Текслер поздравил челябинскую самбистку с победой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил самбистку Еву Огнивову с победой на первенстве Европы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Губернатор региона Текслер поздравил челябинскую самбистку Еву Огнивову с победой на первенстве Европы по самбо. Он также выразил признательность тренеру Андрею Морозову, приведшему воспитанницу к большой победе», — сообщили в пресс-службе.
Текслер в своем поздравительном слове отметил, что спортсменка является гордостью региона и достойной представительницей челябинской школы самбо, сильнейшей в стране. Он пожелал ей дальнейших побед.
«Ева, поздравляю! Мы все радуемся вашей победе. Челябинская школа самбо — одна из сильнейших в стране, и вы — ее достойная представительница. Ваш стремительный поединок, длившийся всего 30 секунд, привел к блестящему финалу. Мы гордимся вами и верим, что впереди у вас будут новые успешные поединки и заслуженные награды мирового уровня!» — цитирует пресс-служба Текслера.
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