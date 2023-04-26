26 апреля 2023

Губернатор Текслер поздравил челябинскую самбистку с победой

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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
Текслер поздравил Еву Огнивову с победой на первенстве Европы по самбо Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил самбистку Еву Огнивову с победой на первенстве Европы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор региона Текслер поздравил челябинскую самбистку Еву Огнивову с победой на первенстве Европы по самбо. Он также выразил признательность тренеру Андрею Морозову, приведшему воспитанницу к большой победе», — сообщили в пресс-службе.

Текслер в своем поздравительном слове отметил, что спортсменка является гордостью региона и достойной представительницей челябинской школы самбо, сильнейшей в стране. Он пожелал ей дальнейших побед.

«Ева, поздравляю! Мы все радуемся вашей победе. Челябинская школа самбо — одна из сильнейших в стране, и вы — ее достойная представительница. Ваш стремительный поединок, длившийся всего 30 секунд, привел к блестящему финалу. Мы гордимся вами и верим, что впереди у вас будут новые успешные поединки и заслуженные награды мирового уровня!» — цитирует пресс-служба Текслера.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил самбистку Еву Огнивову с победой на первенстве Европы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства региона. «Губернатор региона Текслер поздравил челябинскую самбистку Еву Огнивову с победой на первенстве Европы по самбо. Он также выразил признательность тренеру Андрею Морозову, приведшему воспитанницу к большой победе», — сообщили в пресс-службе. Текслер в своем поздравительном слове отметил, что спортсменка является гордостью региона и достойной представительницей челябинской школы самбо, сильнейшей в стране. Он пожелал ей дальнейших побед. «Ева, поздравляю! Мы все радуемся вашей победе. Челябинская школа самбо — одна из сильнейших в стране, и вы — ее достойная представительница. Ваш стремительный поединок, длившийся всего 30 секунд, привел к блестящему финалу. Мы гордимся вами и верим, что впереди у вас будут новые успешные поединки и заслуженные награды мирового уровня!» — цитирует пресс-служба Текслера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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