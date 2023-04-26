Экс-силовик получила важный пост в правительстве Пермского края

27 апреля 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

До назначения в правительство региона Ирина Махнева 20 лет проработала в прокуратуре Фото: Александр Елизаров © URA.RU Бывший работник прокуратуры Пермского края Ирина Махнева назначена заместителем министра тарифного регулирования и энергетики региона. В должность Махнева вступила 27 апреля. «С 27 апреля обязанности замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет исполнять Ирина Махнева. Ранее она работала в прокуратуре региона. На новой должности Махнева будет заниматься вопросами правового обеспечения», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства. До своего назначения в правительство Махнева 20 лет посвятила работе в прокуратуре. В частности, последние14 лет она была заместителем прокурора района.

Бывший работник прокуратуры Пермского края Ирина Махнева назначена заместителем министра тарифного регулирования и энергетики региона. В должность Махнева вступила 27 апреля. «С 27 апреля обязанности замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет исполнять Ирина Махнева. Ранее она работала в прокуратуре региона. На новой должности Махнева будет заниматься вопросами правового обеспечения», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства. До своего назначения в правительство Махнева 20 лет посвятила работе в прокуратуре. В частности, последние14 лет она была заместителем прокурора района.