Экс-силовик получила важный пост в правительстве Пермского края

Бывший работник прокуратуры Пермского края Ирина Махнева назначена заместителем министра тарифного регулирования и энергетики региона. В должность Махнева вступила 27 апреля.
«С 27 апреля обязанности замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет исполнять Ирина Махнева. Ранее она работала в прокуратуре региона. На новой должности Махнева будет заниматься вопросами правового обеспечения», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
До своего назначения в правительство Махнева 20 лет посвятила работе в прокуратуре. В частности, последние14 лет она была заместителем прокурора района.
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