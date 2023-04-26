26 апреля 2023

Экс-силовик получила важный пост в правительстве Пермского края

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Комитет по законодательству. Ханты-Мансийск, прокурор, погоны
До назначения в правительство региона Ирина Махнева 20 лет проработала в прокуратуре Фото:

Бывший работник прокуратуры Пермского края Ирина Махнева назначена заместителем министра тарифного регулирования и энергетики региона. В должность Махнева вступила 27 апреля.

«С 27 апреля обязанности замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет исполнять Ирина Махнева. Ранее она работала в прокуратуре региона. На новой должности Махнева будет заниматься вопросами правового обеспечения», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До своего назначения в правительство Махнева 20 лет посвятила работе в прокуратуре. В частности, последние14 лет она была заместителем прокурора района.

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Бывший работник прокуратуры Пермского края Ирина Махнева назначена заместителем министра тарифного регулирования и энергетики региона. В должность Махнева вступила 27 апреля. «С 27 апреля обязанности замминистра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет исполнять Ирина Махнева. Ранее она работала в прокуратуре региона. На новой должности Махнева будет заниматься вопросами правового обеспечения», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу ведомства. До своего назначения в правительство Махнева 20 лет посвятила работе в прокуратуре. В частности, последние14 лет она была заместителем прокурора района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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