Раскрыта личность гендиректора челябинского предприятия, задержанного за коммерческий подкуп

27 апреля 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Гендиректор «ЧЗПТ» Денис Абулкарамов находится под подпиской о невыезде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятием, гендиректора которого накануне задержали за коммерческий подкуп, является Челябинский завод промышленных тракторов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Согласно официальному сайту предприятия, им руководит Денис Абдулкарамов. «Абдулкарамов был задержан. Ему предъявили обвинения в коммерческом подкупе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — сообщил источник. По данным URA.RU, Адбулкарамов дал взятку сотруднику ООО «Инженерные машины специального назначения». За это ему должны были передать составляющие коммерческую тайну сведения. Сумма подкупа составила миллион рублей. Согласно сервису СБИС, Абдулкарамов руководит предприятием с 2013 года. За 2022 год доход компании превысил 160 млн рублей. URA.RU связалось с предприятием. Там сообщили, что специалиста, ответственного за связи с представителями СМИ, нет на месте и попросили позвонить позднее. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили. Гендиректор передал деньги за нужные ему сведения в кабинете офиса компании. Он был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону.

Предприятием, гендиректора которого накануне задержали за коммерческий подкуп, является Челябинский завод промышленных тракторов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Согласно официальному сайту предприятия, им руководит Денис Абдулкарамов. «Абдулкарамов был задержан. Ему предъявили обвинения в коммерческом подкупе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде», — сообщил источник. По данным URA.RU, Адбулкарамов дал взятку сотруднику ООО «Инженерные машины специального назначения». За это ему должны были передать составляющие коммерческую тайну сведения. Сумма подкупа составила миллион рублей. Согласно сервису СБИС, Абдулкарамов руководит предприятием с 2013 года. За 2022 год доход компании превысил 160 млн рублей. URA.RU связалось с предприятием. Там сообщили, что специалиста, ответственного за связи с представителями СМИ, нет на месте и попросили позвонить позднее. В пресс-службе СКР по региону на звонок не ответили. Гендиректор передал деньги за нужные ему сведения в кабинете офиса компании. Он был задержан сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по региону.