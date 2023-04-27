Жители Екатеринбурга остались без детской площадки

27 апреля 2023 в 20:29 Размер текста - 17 +

Во дворе домов по улице Крауля, 76 и улице Викулова, 38 нет детской площадки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга жалуются на отсутствие детской площадки. Подросткам приходится сидеть на земле. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Во дворе домов по улице Крауля, 76, и улице Викулова, 38 нет детской и спортивной площадок. Также отсутствием зона отдыха для пенсионеров. Дети проводят время, сидя на земле», — делятся читатели агентства. За придомовую территорию по адресу Крауля, 76 отвечает ТСЖ «Прометей». Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю управляющей компании Любови Радостевой. «У нас не хватает бюджета для того, чтобы выделить средства на обустройство придомовой территории. Возможно, кто-то из чиновников обратит внимание на нашу проблему и поможет нашему двору обрести детскую площадку», — сказала она. За придомовую территорию по адресу Викулова, 38, несет ответственность АО УК «Верх-Исетская». Журналист URA.RU не смог получить оперативный комментарий. На звонок корреспондента никто не ответил. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU пояснили, что придомовая территория является общедомовой собственностью жителей дома. «Принимать решение о том, что должно располагаться во дворе, включая детские площадки, парковки, малые архитектурные формы, должны жильцы на общем собрании. По его итогам они могут обратиться в управляющую компанию (или ТСЖ) и принять решение об установке, например, детской площадки», — говорится в сообщении. В администрации уральской столицы призвали горожан обратить внимание на программу реконструкции дворов в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Если они принимают решение об участии в программе, то дали можно реконструировать полностью, включая асфальтирование, создание площадок для детей разного возраста, парковки и тому подобное. При этом жители платят очень небольшой процент от сметы расходов. Основная часть затрат выделяется из Федерального и городского бюджетов. После реконструкции двор становится собственностью граждан. Если двор большой и используется сразу несколькими домами, то это значительно выгоднее, так как расходы горожан минимальные», — заявили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Верх-Исетского района Екатеринбурга жалуются на отсутствие детской площадки. Подросткам приходится сидеть на земле. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Во дворе домов по улице Крауля, 76, и улице Викулова, 38 нет детской и спортивной площадок. Также отсутствием зона отдыха для пенсионеров. Дети проводят время, сидя на земле», — делятся читатели агентства. За придомовую территорию по адресу Крауля, 76 отвечает ТСЖ «Прометей». Редакция URA.RU обратилась за комментарием к руководителю управляющей компании Любови Радостевой. «У нас не хватает бюджета для того, чтобы выделить средства на обустройство придомовой территории. Возможно, кто-то из чиновников обратит внимание на нашу проблему и поможет нашему двору обрести детскую площадку», — сказала она. За придомовую территорию по адресу Викулова, 38, несет ответственность АО УК «Верх-Исетская». Журналист URA.RU не смог получить оперативный комментарий. На звонок корреспондента никто не ответил. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU пояснили, что придомовая территория является общедомовой собственностью жителей дома. «Принимать решение о том, что должно располагаться во дворе, включая детские площадки, парковки, малые архитектурные формы, должны жильцы на общем собрании. По его итогам они могут обратиться в управляющую компанию (или ТСЖ) и принять решение об установке, например, детской площадки», — говорится в сообщении. В администрации уральской столицы призвали горожан обратить внимание на программу реконструкции дворов в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Если они принимают решение об участии в программе, то дали можно реконструировать полностью, включая асфальтирование, создание площадок для детей разного возраста, парковки и тому подобное. При этом жители платят очень небольшой процент от сметы расходов. Основная часть затрат выделяется из Федерального и городского бюджетов. После реконструкции двор становится собственностью граждан. Если двор большой и используется сразу несколькими домами, то это значительно выгоднее, так как расходы горожан минимальные», — заявили в мэрии.