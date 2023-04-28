Politico: критика Зеленского подрывает Украину

28 апреля 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Владимира Зеленского критикуют за подавление оппозиции, военные ошибки и коррупцию в стране, пишет Politico Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает объективную критику от граждан своей страны, как попытки подорвать его власть. Об этом пишет американский журналист и редактор Джейми Деттмер. «Украинцы жалуются, что Зеленский и его команда рассматривают любую конструктивную критику как попытку подорвать военные усилия и единство Украины в целом в час нужды», — уточняет Джейми Деттмер в материале для Politico. Автор статьи подчеркивает, что все чаще жители страны задаются вопросами о ведении боевых действия на Украине, а также обращают внимание на коррупцию среди властей. Причем Зеленский бросает свои силы для подавления оппозиции, особенно в преддверии президентских выборов, отмечает американский журналист. В своем материале Джейми Деттмер приводит слова бывшего офицера украинской разведки Романа Червинского, который обвинял Владимира Зеленского в «преступной халатности». Червинский неоднократно высказывался в негативном ключе и в адрес помощников Зеленского. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сместить президента Зеленского со своего поста, обвиняя его в коррупции. Сюжет о коррупции на Украине размещали также и на арабском телеканале в Турции. В Центре прикладной социологии и политологии корреспонденту URA.RU рассказали, что США передали Украине «черный список» коррупционеров, от которых нужно избавиться. Бывший депутат Верховной рады полковник Андрей Тетерук указывал на ошибку Зеленского уволить украинских военных, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает объективную критику от граждан своей страны, как попытки подорвать его власть. Об этом пишет американский журналист и редактор Джейми Деттмер. «Украинцы жалуются, что Зеленский и его команда рассматривают любую конструктивную критику как попытку подорвать военные усилия и единство Украины в целом в час нужды», — уточняет Джейми Деттмер в материале для Politico. Автор статьи подчеркивает, что все чаще жители страны задаются вопросами о ведении боевых действия на Украине, а также обращают внимание на коррупцию среди властей. Причем Зеленский бросает свои силы для подавления оппозиции, особенно в преддверии президентских выборов, отмечает американский журналист. В своем материале Джейми Деттмер приводит слова бывшего офицера украинской разведки Романа Червинского, который обвинял Владимира Зеленского в «преступной халатности». Червинский неоднократно высказывался в негативном ключе и в адрес помощников Зеленского. Ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович призвал сместить президента Зеленского со своего поста, обвиняя его в коррупции. Сюжет о коррупции на Украине размещали также и на арабском телеканале в Турции. В Центре прикладной социологии и политологии корреспонденту URA.RU рассказали, что США передали Украине «черный список» коррупционеров, от которых нужно избавиться. Бывший депутат Верховной рады полковник Андрей Тетерук указывал на ошибку Зеленского уволить украинских военных, сообщает телеканал 360.