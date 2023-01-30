Телеканал «Аль-Арабия» показал материалы о коррупции Зеленского

31 января 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

«Аль-Арабия»: Владимир Зеленский занимался коррупционными махинациями с 2012 года Фото: Официальный сайт президента Украины На арабском телевидении показали серию материалов о коррупции в высших эшелонах власти Украины. По словам ведущей программы «Час» на телеканале «Аль-Арабия» Ханин ас-Шули, президент Владимир Зеленский до старта политической карьеры сам являлся распространителем коррупции в украинском обществе. В качестве доказательства она привела данные из «Досье Пандоры». «Владимир Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял со своими друзьям. Те, в свою очередь, помогали ему снять фильм „Слуга народа“ в 2015 году. Среди партнеров Зеленского числились также первый помощник президента Сергей Шефир и бывший глава СБУ Иван Баканов. Фирмы нужны были для покупки дорогостоящих квартир в Лондоне», — рассказала ведущая в эфире телеканала « Аль-Арабия ». Осенью 2021 года в Международном консорциуме журналистов-расследователей обнародовали документ «Досье Пандоры». В нем были перечислены доходы украинского лидера. Во время избирательной кампании он передал свои 25% акций офшорной компании близкому другу, который является главным советником президента. Позже первый помощник президента Украины Сергей Шефир увернулся от ответа об офшорном скандале.

На арабском телевидении показали серию материалов о коррупции в высших эшелонах власти Украины. По словам ведущей программы «Час» на телеканале «Аль-Арабия» Ханин ас-Шули, президент Владимир Зеленский до старта политической карьеры сам являлся распространителем коррупции в украинском обществе. В качестве доказательства она привела данные из «Досье Пандоры». «Владимир Зеленский с 2012 года был бенефициаром ряда иностранных фирм, которыми он совместно управлял со своими друзьям. Те, в свою очередь, помогали ему снять фильм „Слуга народа“ в 2015 году. Среди партнеров Зеленского числились также первый помощник президента Сергей Шефир и бывший глава СБУ Иван Баканов. Фирмы нужны были для покупки дорогостоящих квартир в Лондоне», — рассказала ведущая в эфире телеканала «Аль-Арабия». Осенью 2021 года в Международном консорциуме журналистов-расследователей обнародовали документ «Досье Пандоры». В нем были перечислены доходы украинского лидера. Во время избирательной кампании он передал свои 25% акций офшорной компании близкому другу, который является главным советником президента. Позже первый помощник президента Украины Сергей Шефир увернулся от ответа об офшорном скандале.