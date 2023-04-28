Торфяной пожар произошел в Ильменском заповеднике в Челябинской области. Площадь возгорания составила около 1 гектара, сообщили в пресс-службе заповедника.
«Пожар начался днем 28 апреля у северо-восточной границы заповедника. Его тушили с 12:00 до 22:00. Сложность была в том, что горел торф», — уточнили в заповедники.
С пожаром боролись 12 сотрудников лесоохраны и четыре представителя МЧС. Тушить огонь пришлось с помощью лесопожарных ранцев, которые вмещают до 20 литров воды. По предварительным данным, причиной пожара стал окурок, выброшенный из автомобиля на трассе Челябинск — Миасс, которая проходит рядом с заповедником. Это второй пожар в Ильменском заповеднике за последний месяц.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области завели около 40 административных дел за нарушение противопожарного режима. В регионе действует особый противопожарный режим.
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