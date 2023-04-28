В Миассе (Челябинская область) разыскивают мужчину, которого видели в момент возгорания травы у железнодорожных путей. Как сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизон, причиной возгорания мог стать поджог.
«Пожар произошел 27 апреля в 20:28 возле железнодорожных путей в районе ГКС-18. Причина на данный момент устанавливается, однако это мог быть поджог. Мы обращаемся к жителям Миасса: если вы узнали человека на видео, просьба обратиться по телефонам: 01, 101, 55-13-47», — говорится на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров травы. Из-за сильного ветра огонь быстро разошелся по территории, но его удалось ликвидировать.
Ранее сообщалось о пожаре на Университетской набережной в Челябинске. Местные жители решили пожарить шашлыки, пламя от мангала попало на траву.
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