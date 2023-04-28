28 апреля 2023

В Миассе ищут возможного поджигателя травы у железнодорожных путей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, трава, огонь
Огонь от пожара распространился на 1 тысячу квадратных метров Фото:

В Миассе (Челябинская область) разыскивают мужчину, которого видели в момент возгорания травы у железнодорожных путей. Как сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизон, причиной возгорания мог стать поджог.

«Пожар произошел 27 апреля в 20:28 возле железнодорожных путей в районе ГКС-18. Причина на данный момент устанавливается, однако это мог быть поджог. Мы обращаемся к жителям Миасса: если вы узнали человека на видео, просьба обратиться по телефонам: 01, 101, 55-13-47», — говорится на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров травы. Из-за сильного ветра огонь быстро разошелся по территории, но его удалось ликвидировать.

Ранее сообщалось о пожаре на Университетской набережной в Челябинске. Местные жители решили пожарить шашлыки, пламя от мангала попало на траву.

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В Миассе (Челябинская область) разыскивают мужчину, которого видели в момент возгорания травы у железнодорожных путей. Как сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизон, причиной возгорания мог стать поджог. «Пожар произошел 27 апреля в 20:28 возле железнодорожных путей в районе ГКС-18. Причина на данный момент устанавливается, однако это мог быть поджог. Мы обращаемся к жителям Миасса: если вы узнали человека на видео, просьба обратиться по телефонам: 01, 101, 55-13-47», — говорится на странице гарнизона в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров травы. Из-за сильного ветра огонь быстро разошелся по территории, но его удалось ликвидировать. Ранее сообщалось о пожаре на Университетской набережной в Челябинске. Местные жители решили пожарить шашлыки, пламя от мангала попало на траву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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