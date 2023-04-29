Мероприятия по строительству жилья для пострадавших от пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) оперативно выполняются. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«Новый многоквартирник появится на месте аварийных и уже отселенных домов по адресам Фадеева, 93 и Митина, 144а. Определены первые десять земельных участков для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья — в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек», — рассказал глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков.
Подготовку к строительству оценил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, который побывал на площадке будущего дома и привез гуманитарную помощь в поселок. «Участок уже выделен, строители уже разместили вагончик и приступили к работам», — рассказал Шептий.
По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева жилье для пострадавших от масштабного пожара должно быть возведено в течение одного строительного сезона. Из резервного фонда свердловского правительства на нужды семьям погорельцев будут выделены средства в размере 95 миллионов рублей.
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