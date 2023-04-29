29 апреля 2023

Свердловские власти озвучили подробности строительства жилья для погорельцев Сосьвы. Видео

Глава свердловского минстроя Волков: на месте сгоревших домов в Сосьве появится многоквартирник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПГТ Сосьва после пожара. Свердловская область
Строители приступили к работам на площадке для нового дома Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Мероприятия по строительству жилья для пострадавших от пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) оперативно выполняются. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Новый многоквартирник появится на месте аварийных и уже отселенных домов по адресам Фадеева, 93 и Митина, 144а. Определены первые десять земельных участков для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья — в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек», — рассказал глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков.

Подготовку к строительству оценил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, который побывал на площадке будущего дома и привез гуманитарную помощь в поселок. «Участок уже выделен, строители уже разместили вагончик и приступили к работам», — рассказал Шептий.

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева жилье для пострадавших от масштабного пожара должно быть возведено в течение одного строительного сезона. Из резервного фонда свердловского правительства на нужды семьям погорельцев будут выделены средства в размере 95 миллионов рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мероприятия по строительству жилья для пострадавших от пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) оперативно выполняются. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Новый многоквартирник появится на месте аварийных и уже отселенных домов по адресам Фадеева, 93 и Митина, 144а. Определены первые десять земельных участков для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья — в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек», — рассказал глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков. Подготовку к строительству оценил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, который побывал на площадке будущего дома и привез гуманитарную помощь в поселок. «Участок уже выделен, строители уже разместили вагончик и приступили к работам», — рассказал Шептий. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева жилье для пострадавших от масштабного пожара должно быть возведено в течение одного строительного сезона. Из резервного фонда свердловского правительства на нужды семьям погорельцев будут выделены средства в размере 95 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...