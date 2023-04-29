Свердловские власти озвучили подробности строительства жилья для погорельцев Сосьвы. Видео

Глава свердловского минстроя Волков: на месте сгоревших домов в Сосьве появится многоквартирник

30 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Строители приступили к работам на площадке для нового дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Мероприятия по строительству жилья для пострадавших от пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) оперативно выполняются. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Новый многоквартирник появится на месте аварийных и уже отселенных домов по адресам Фадеева, 93 и Митина, 144а. Определены первые десять земельных участков для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья — в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек», — рассказал глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков. Подготовку к строительству оценил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, который побывал на площадке будущего дома и привез гуманитарную помощь в поселок. «Участок уже выделен, строители уже разместили вагончик и приступили к работам», — рассказал Шептий. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева жилье для пострадавших от масштабного пожара должно быть возведено в течение одного строительного сезона. Из резервного фонда свердловского правительства на нужды семьям погорельцев будут выделены средства в размере 95 миллионов рублей.

Мероприятия по строительству жилья для пострадавших от пожара в поселке Сосьва (Свердловская область) оперативно выполняются. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «Новый многоквартирник появится на месте аварийных и уже отселенных домов по адресам Фадеева, 93 и Митина, 144а. Определены первые десять земельных участков для реализации первого этапа строительства индивидуального жилья — в виде типовых сборных домокомплектов для семей из трех человек», — рассказал глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков. Подготовку к строительству оценил сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий, который побывал на площадке будущего дома и привез гуманитарную помощь в поселок. «Участок уже выделен, строители уже разместили вагончик и приступили к работам», — рассказал Шептий. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева жилье для пострадавших от масштабного пожара должно быть возведено в течение одного строительного сезона. Из резервного фонда свердловского правительства на нужды семьям погорельцев будут выделены средства в размере 95 миллионов рублей.