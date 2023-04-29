В Свердловской области ликвидировано несколько лесных пожаров за сутки

30 апреля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Общая площадь тушения составила 1304 гектара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В период с 29 по 30 апреля сотрудниками Уральской авиационной охраны лесов было ликвидировано девять очагов возгорания. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «За сутки специалисты ликвидировали девять природных пожаров на площади 1304 гектара. Тушение продолжаются в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах», — рассказали в департаменте. В Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В период действия данного режима на территории региона запрещено использование любого открытого огня. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.

В период с 29 по 30 апреля сотрудниками Уральской авиационной охраны лесов было ликвидировано девять очагов возгорания. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. «За сутки специалисты ликвидировали девять природных пожаров на площади 1304 гектара. Тушение продолжаются в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах», — рассказали в департаменте. В Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В период действия данного режима на территории региона запрещено использование любого открытого огня. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.