В Свердловской области ликвидировано несколько лесных пожаров за сутки

В период с 29 по 30 апреля сотрудниками Уральской авиационной охраны лесов было ликвидировано девять очагов возгорания. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
«За сутки специалисты ликвидировали девять природных пожаров на площади 1304 гектара. Тушение продолжаются в Верхотурском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Махневском, Сосьвинском районах», — рассказали в департаменте.
В Свердловской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. В период действия данного режима на территории региона запрещено использование любого открытого огня. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до двух миллионов рублей.
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