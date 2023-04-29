29 апреля 2023
28 апреля 2023

Жителя Миасса задержали за поджог торгового павильона бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина совершил поджог после ссоры с экс-супругой Фото:

Полиция задержала жителя Миасса (Челябинская область), подозреваемого в поджоге торговой точки на улице Победы. По предварительным данным, преступление он совершил после ссоры с бывшей женой, которой принадлежит павильон.

«В Миассе сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге торгового павильона на улице Победы. Предварительно установлено, что происшествию предшествовал бытовой конфликт между ним и владелицей торгового павильона», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Там добавили, что 36-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее URA.RU сообщало, что бывший муж бизнес-леди в Миассе поджог ее торговый павильон, расположенный у дома №29 по улице Победы. Поджигателя не испугала близость объекта к отделу ФСБ, находящемуся буквально через несколько домов.

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Полиция задержала жителя Миасса (Челябинская область), подозреваемого в поджоге торговой точки на улице Победы. По предварительным данным, преступление он совершил после ссоры с бывшей женой, которой принадлежит павильон. «В Миассе сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге торгового павильона на улице Победы. Предварительно установлено, что происшествию предшествовал бытовой конфликт между ним и владелицей торгового павильона», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. Там добавили, что 36-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Ранее URA.RU сообщало, что бывший муж бизнес-леди в Миассе поджог ее торговый павильон, расположенный у дома №29 по улице Победы. Поджигателя не испугала близость объекта к отделу ФСБ, находящемуся буквально через несколько домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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