Минопромторг определился с товарами, которые являются обязательными для рынка РФ

Минопромторг: ритейлеры обяжут продавать отечественные непродовольственные товары

02 мая 2023 в 03:38 Размер текста - 17 +

Под определение отечественной продукции подпадет только та, которую сделали производители РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Крупные ритейлеры, реализующие непродовольственные товары, должны будут поставлять в магазины России определенную долю продукции российского производства. Проект закона о так называемой российской полке намерен поддержать отечественного производителя и будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. «Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого в закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ“ вводится понятие „товары российского происхождения“, а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — цитируют пояснительную записку к документу «Известия». По задумке авторов законопроекта, такой подход к регуляции долей торговых артикулов позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. При этом процентное соотношение непродовольственных товаров в различных категориях в документе не прописано, так как будет зависеть от специфики товара. Кроме того, закон не коснется представителей малого и среднего бизнеса, а также монобрендов. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, говорится в документе. Ранее стало известно, что в России на 16,2% сократился ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены. Эксперты объяснили это уходом из России иностранных брендов после введения правительством России пошлин на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупные ритейлеры, реализующие непродовольственные товары, должны будут поставлять в магазины России определенную долю продукции российского производства. Проект закона о так называемой российской полке намерен поддержать отечественного производителя и будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. «Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого в закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ“ вводится понятие „товары российского происхождения“, а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — цитируют пояснительную записку к документу «Известия». По задумке авторов законопроекта, такой подход к регуляции долей торговых артикулов позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. При этом процентное соотношение непродовольственных товаров в различных категориях в документе не прописано, так как будет зависеть от специфики товара. Кроме того, закон не коснется представителей малого и среднего бизнеса, а также монобрендов. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, говорится в документе. Ранее стало известно, что в России на 16,2% сократился ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены. Эксперты объяснили это уходом из России иностранных брендов после введения правительством России пошлин на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране.