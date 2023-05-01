01 мая 2023

Минопромторг определился с товарами, которые являются обязательными для рынка РФ

Минопромторг: ритейлеры обяжут продавать отечественные непродовольственные товары
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экстремальный шоппинг в Веер молле, часть 3. Екатеринбург, одежда, каблук, магазин, туфли, обувь
Под определение отечественной продукции подпадет только та, которую сделали производители РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Крупные ритейлеры, реализующие непродовольственные товары, должны будут поставлять в магазины России определенную долю продукции российского производства. Проект закона о так называемой российской полке намерен поддержать отечественного производителя и будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию.

«Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого в закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ“ вводится понятие „товары российского происхождения“, а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — цитируют пояснительную записку к документу «Известия».

По задумке авторов законопроекта, такой подход к регуляции долей торговых артикулов позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. При этом процентное соотношение непродовольственных товаров в различных категориях в документе не прописано, так как будет зависеть от специфики товара. Кроме того, закон не коснется представителей малого и среднего бизнеса, а также монобрендов. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, говорится в документе.

Ранее стало известно, что в России на 16,2% сократился ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены. Эксперты объяснили это уходом из России иностранных брендов после введения правительством России пошлин на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупные ритейлеры, реализующие непродовольственные товары, должны будут поставлять в магазины России определенную долю продукции российского производства. Проект закона о так называемой российской полке намерен поддержать отечественного производителя и будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. «Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности российских потребительских товаров и ускоренного технологического развития страны. Для этого в закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ“ вводится понятие „товары российского происхождения“, а также устанавливается их обязательная доля по разным наименованиям, определяемая Минпромторгом», — цитируют пояснительную записку к документу «Известия». По задумке авторов законопроекта, такой подход к регуляции долей торговых артикулов позволит создать гибкий механизм координации участников отрасли. При этом процентное соотношение непродовольственных товаров в различных категориях в документе не прописано, так как будет зависеть от специфики товара. Кроме того, закон не коснется представителей малого и среднего бизнеса, а также монобрендов. Распространение на продовольственную возможно на втором этапе, говорится в документе. Ранее стало известно, что в России на 16,2% сократился ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены. Эксперты объяснили это уходом из России иностранных брендов после введения правительством России пошлин на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...