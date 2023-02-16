В России сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

В России на 16,2% сократился ассортимент бытовой химии и средств личной гигиены. Об этом говорят данные отчета аналитической компании NielsenIQ.
Наибольшее снижение ассортимента в российских торговых сетях зафиксировано в категории «непродовольственные товары», передают «Ведомости» выдержки из отчета. Данный сегмент, по данным NielsenIQ, просел на 16,2%. Категория включает в себя бытовую химию, средства для личной гигиены. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% — товаров для животных.
Эксперты объяснили это уходом из России иностранных брендов. Академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» НИУ ВШЭ Александр Лебедев отметил, что параллельный импорт лишь частично решает задачу поддержания ассортимента и не может являться панацеей. Он также предупредил, что эта проблема может усугубиться в текущем году. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавил, что число непродовольственных товаров на полках магазинов сократилось еще и в связи с активным развитием онлайн-торговли.
В декабре Правительство России ввело пошлины на предметы личной гигиены, которые имеют аналоги в стране. На официальном портале правовой информации РФ появилась информация о том, что ограничения коснутся шампуней, зубных паст, дезодорантов и антиперспирантов, а также средств, используемых до, вовремя и после бритья.
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