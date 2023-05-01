01 мая 2023

В челябинском селе от удара током погиб электрик

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб на месте от удара током Фото:

В селе Подовинное (Челябинская область) погиб электрик. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, его ударило током при проведении ремонтных работ.

«Мужчина выполнял работы на одной из подстанций. Во время проведения работ его ударило током. От полученных травм рабочий скончался на месте», — рассказал источник.

По данным URA.RU, происшествие произошло в ночную смену. На момент гибели электромонтеру было 44 года.

URA.RU пыталось связаться с «Октябрьское РЭС». Именно там работал погибший. Связаться с предприятием не удалось. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.

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В селе Подовинное (Челябинская область) погиб электрик. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, его ударило током при проведении ремонтных работ. «Мужчина выполнял работы на одной из подстанций. Во время проведения работ его ударило током. От полученных травм рабочий скончался на месте», — рассказал источник. По данным URA.RU, происшествие произошло в ночную смену. На момент гибели электромонтеру было 44 года. URA.RU пыталось связаться с «Октябрьское РЭС». Именно там работал погибший. Связаться с предприятием не удалось. В пресс-службе СКР по региону на звонок URA.RU не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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