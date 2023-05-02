Силовики подтвердили арест педофила, шантажировавшего свердловскую сироту

02 мая 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Полицейское поймали мужчину в Ставропольском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики официально подтвердили арест жителя Ставропольского края, заставлял трех девочек делать интимные фото. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее о задержании сообщали источники агентства. «В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе. Следователи продолжают собирать доказательства вины предполагаемого педофила. Девочкам на момент преступления не было 16 лет. Как минимум, одна из них сирота. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что операцию по задержанию проводили бойцы полицейского главка из центра «К». Мужчину поймали около его дома. Ранее URA.RU сообщало о задержании ставропольца. По сообщению источника, он женат и воспитывает дочку.

Силовики официально подтвердили арест жителя Ставропольского края, заставлял трех девочек делать интимные фото. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее о задержании сообщали источники агентства. «В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе. Следователи продолжают собирать доказательства вины предполагаемого педофила. Девочкам на момент преступления не было 16 лет. Как минимум, одна из них сирота. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что операцию по задержанию проводили бойцы полицейского главка из центра «К». Мужчину поймали около его дома. Ранее URA.RU сообщало о задержании ставропольца. По сообщению источника, он женат и воспитывает дочку.