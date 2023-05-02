Силовики подтвердили арест педофила, шантажировавшего свердловскую сироту

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, полиция, спецсредства, наручники, задержание
Полицейское поймали мужчину в Ставропольском крае Фото:

Силовики официально подтвердили арест жителя Ставропольского края, заставлял трех девочек делать интимные фото. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее о задержании сообщали источники агентства.

«В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе. Следователи продолжают собирать доказательства вины предполагаемого педофила. Девочкам на момент преступления не было 16 лет. Как минимум, одна из них сирота.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что операцию по задержанию проводили бойцы полицейского главка из центра «К». Мужчину поймали около его дома.

Ранее URA.RU сообщало о задержании ставропольца. По сообщению источника, он женат и воспитывает дочку.

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Силовики официально подтвердили арест жителя Ставропольского края, заставлял трех девочек делать интимные фото. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее о задержании сообщали источники агентства. «В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе. Следователи продолжают собирать доказательства вины предполагаемого педофила. Девочкам на момент преступления не было 16 лет. Как минимум, одна из них сирота. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что операцию по задержанию проводили бойцы полицейского главка из центра «К». Мужчину поймали около его дома. Ранее URA.RU сообщало о задержании ставропольца. По сообщению источника, он женат и воспитывает дочку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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