Силовики подтвердили арест педофила, шантажировавшего свердловскую сироту

Силовики официально подтвердили арест жителя Ставропольского края, заставлял трех девочек делать интимные фото. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Ранее о задержании сообщали источники агентства.
«В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе. Следователи продолжают собирать доказательства вины предполагаемого педофила. Девочкам на момент преступления не было 16 лет. Как минимум, одна из них сирота.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что операцию по задержанию проводили бойцы полицейского главка из центра «К». Мужчину поймали около его дома.
Ранее URA.RU сообщало о задержании ставропольца. По сообщению источника, он женат и воспитывает дочку.
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