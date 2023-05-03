Челябинцам озвучили нормативы для зачисления на службу в спецназ

Для зачисления в ряды спецназа «Оберег» необходимо сдать физические нормативы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Челябинской области озвучили нормативы для зачисления в ряды спецотряда «Оберег». Необходимые для службы показатели опубликовали в официальной группе отряда в социальных сетях.

«Подтягивание на перекладине для граждан I возрастной группы (до 25 лет): отлично — 15 раз, хорошо — 13 раз, удовлетворительно — 11 раз. Для граждан II возрастной группы (25-30 лет):отлично — 13 раз, хорошо — 11 раз, удовлетворительно — 8 раз. Для граждан III возрастной группы (30-35 лет): отлично — 11 раз, хорошо — 10 раз, удовлетворительно — 6 раз. Для граждан IV возрастной группы (35-40 лет): отлично — 10 раз, хорошо — 8 раз, удовлетворительно — 6 раз», — указано в группе «Спецназ г. Челябинск» в «ВКонтакте».

Также для зачисления на службу необходимо сдать нормативы по челночному бегу и кросс на три километра. Кандидаты из первой категории должны пробежать дистанцию 10 по 10 метров за 26,5 секунд. Крайнее время в этой категории — 28,5 секунд. Время для второй возрастной группы начинается от 27,5 секунд и заканчивается 29,5 секундами. Для третьей группы важно выбежать из 30,5 секунд, для четвертой — из 31,5 секунд. Кандидаты, показавшие большее время, получают оценку неудовлетворительно и снимаются с отбора.

«Бег на три километра для граждан I возрастной группы: отлично — 12 минут 10 секунд, хорошо — 12 минут 25 секунд, удовлетворительно — 13 минут ровно. Для II возрастной группы: отлично — 12 минут 20 секунд, хорошо — 12 минут 35 секунд, удовлетворительно — 13 минут 10 секунд. Для III возрастной группы: отлично — 12 минут 30 секунд, хорошо — 12 минут 45 секунд, удовлетворительно — 13 минут 20 секунд. Для IV возрастной группы: отлично — 14 минут, хорошо — 14 минут 45 секунд, удовлетворительно — 15 минут 30 секунд», — отметили в группе.