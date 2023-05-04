В Челябинскую область придет 31-градусная жара

Столбики термометров на выходных покажут до 31 градуса
В Челябинской области столбики термометров 7 мая покажут 31 градус. Об аномально высокой температуре сообщили в региональном гидрометеоцентре.
«7 мая на юге региона температура достигнет 31 градуса. В среднем столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов», — уточнили URA.RU в региональном ЦГМС.
В прогнозе на 5 и 6 мая отдельные районы ожидает до 28 градусов. Притом ночью регион накроют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура дойдет до отметки в минус один, а днем снова поднимется выше нормы.
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