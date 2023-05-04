В Челябинскую область придет 31-градусная жара

05 мая 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Столбики термометров на выходных покажут до 31 градуса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области столбики термометров 7 мая покажут 31 градус. Об аномально высокой температуре сообщили в региональном гидрометеоцентре. «7 мая на юге региона температура достигнет 31 градуса. В среднем столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов», — уточнили URA.RU в региональном ЦГМС. В прогнозе на 5 и 6 мая отдельные районы ожидает до 28 градусов. Притом ночью регион накроют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура дойдет до отметки в минус один, а днем снова поднимется выше нормы.

В Челябинской области столбики термометров 7 мая покажут 31 градус. Об аномально высокой температуре сообщили в региональном гидрометеоцентре. «7 мая на юге региона температура достигнет 31 градуса. В среднем столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов», — уточнили URA.RU в региональном ЦГМС. В прогнозе на 5 и 6 мая отдельные районы ожидает до 28 градусов. Притом ночью регион накроют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура дойдет до отметки в минус один, а днем снова поднимется выше нормы.