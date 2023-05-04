04 мая 2023

В Челябинскую область придет 31-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Столбики термометров на выходных покажут до 31 градуса Фото:

В Челябинской области столбики термометров 7 мая покажут 31 градус. Об аномально высокой температуре сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«7 мая на юге региона температура достигнет 31 градуса. В среднем столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов», — уточнили URA.RU в региональном ЦГМС.

В прогнозе на 5 и 6 мая отдельные районы ожидает до 28 градусов. Притом ночью регион накроют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура дойдет до отметки в минус один, а днем снова поднимется выше нормы.

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В Челябинской области столбики термометров 7 мая покажут 31 градус. Об аномально высокой температуре сообщили в региональном гидрометеоцентре. «7 мая на юге региона температура достигнет 31 градуса. В среднем столбик термометра покажет от 23 до 28 градусов», — уточнили URA.RU в региональном ЦГМС. В прогнозе на 5 и 6 мая отдельные районы ожидает до 28 градусов. Притом ночью регион накроют заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура дойдет до отметки в минус один, а днем снова поднимется выше нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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