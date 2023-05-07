07 мая 2023

В свердловском городе иномарка сбила насмерть пешехода. Фото

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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Среднеуральске сбили насмерть пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) водитель Renault Logan сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Верхней Пышмы.

«Водитель Renault Logan допустил наезд на 54-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 23 часа 7 мая возле дома на улице Советская, 32А. По словам водителя иномарки, он ехал со скоростью около 60 километров в час, пешеход переходил дорогу, однако резко начал идти в обратном направлении, поэтому избежать столкновения не удалось.

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В Среднеуральске (Свердловская область) водитель Renault Logan сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Верхней Пышмы. «Водитель Renault Logan допустил наезд на 54-летнего пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 23 часа 7 мая возле дома на улице Советская, 32А. По словам водителя иномарки, он ехал со скоростью около 60 километров в час, пешеход переходил дорогу, однако резко начал идти в обратном направлении, поэтому избежать столкновения не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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