Трудоустроенных свердловчан предлагают тестировать на полиграфе

10 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Использование детектора лжи поможет обезопасить предприятия от недобросовестных сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работодателям следует внимательнее относиться к своим сотрудникам, чтобы избежать ситуаций с хищением сведений, составляющих коммерческую тайну, а также предотвратить возможную вербовку сотрудников. Для этого, в частности, можно использовать полиграф, рассказал эксперт по кадровой и экономической безопасности Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Вячеслав Никитенко на пресс-конференции в ТАСС. «К нам часто обращаются предприниматели с проблемой, когда бывшие работники совершили хищение сведений, составляющих коммерческую тайну. Например, украли базу данных и увели всю команду. Или похитили технические, экономические, научные, интеллектуальные сведения. И здесь становится актуальным тезис — необходимо знать, с кем работаешь», — отметил Никитенко. В УТПП порекомендовали работодателям проверять сотрудников на наличие компрометирующих сведений, тестировать их на полиграфе, следить за рабочими столами на компьютерах и рабочими местами, обращать более пристальное внимание на мотивацию соискателя, который решил устроиться в компанию. Специалист по информационной безопасности, сотрудник УрФУ Борис Фадичев добавляет, что использование этих методов также помогает «выявлению вербовочного потенциала, который впоследствии может использоваться для атаки с внешней стороны киберпреступниками». Ранее URA.RU сообщало, что количество кибератак на предприятия в Свердловской области выросло. Ущерб оценивается в сотни Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодателям следует внимательнее относиться к своим сотрудникам, чтобы избежать ситуаций с хищением сведений, составляющих коммерческую тайну, а также предотвратить возможную вербовку сотрудников. Для этого, в частности, можно использовать полиграф, рассказал эксперт по кадровой и экономической безопасности Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Вячеслав Никитенко на пресс-конференции в ТАСС. «К нам часто обращаются предприниматели с проблемой, когда бывшие работники совершили хищение сведений, составляющих коммерческую тайну. Например, украли базу данных и увели всю команду. Или похитили технические, экономические, научные, интеллектуальные сведения. И здесь становится актуальным тезис — необходимо знать, с кем работаешь», — отметил Никитенко. В УТПП порекомендовали работодателям проверять сотрудников на наличие компрометирующих сведений, тестировать их на полиграфе, следить за рабочими столами на компьютерах и рабочими местами, обращать более пристальное внимание на мотивацию соискателя, который решил устроиться в компанию. Специалист по информационной безопасности, сотрудник УрФУ Борис Фадичев добавляет, что использование этих методов также помогает «выявлению вербовочного потенциала, который впоследствии может использоваться для атаки с внешней стороны киберпреступниками». Ранее URA.RU сообщало, что количество кибератак на предприятия в Свердловской области выросло. Ущерб оценивается в сотни