На севере Пермского края возникли проблемы со сплавом леса из-за мелководья

10 мая 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Заготовленный с зимы лес должны вывезти по реке суда Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Гайнском округе Пермского края лесозаготовители не могут отправить заказчикам свыше 300 тысяч кубометров древесины с помощью судов из-за низкого уровня воды в реках. Сейчас уровень воды в руслах рек не достигает трех метров, тогда как для сплава леса этот показатель должен достигать, как минимум, 3,2 метра. «Прогноз неутешительный — снега в лесах уже нет, сильных дождей не ожидается, в связи с чем, большого увеличения воды в реках не прогнозируется, и это не дает начать нормальный сплав заготовленной в нашем районе древесины до потребителей, она пока почти полностью остается на плотбищах», — пишет газета «Наше время». По данным издания, большая часть заготовленной древесины, приготовленной к отправке — у ООО «Верхнекамье-Лес» (порядка 300 тысяч кубометров); 93 тысячи кубометров — у ООО «Красный Октябрь». В беседе с URA.RU один из сотрудников ЗАО «Верхне-Камская сплавная контора» уточнил, что из 340 тысяч кубометров заготовленной древесины сейчас отправлено лишь 33 тысячи. «Для того, чтобы вывезти с плотбищ лес, вода в реках должна подняться хотя бы на 3,2 метра. Приходится по-новому формировать плоты», — пояснил собеседник предприятия. Сейчас лесозаготовители решают, как быть в случае, если в ближайшие дни уровень воды в реках не изменится. Не исключено, что часть леса придется вывозить с помощью автотранспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Гайнском округе Пермского края лесозаготовители не могут отправить заказчикам свыше 300 тысяч кубометров древесины с помощью судов из-за низкого уровня воды в реках. Сейчас уровень воды в руслах рек не достигает трех метров, тогда как для сплава леса этот показатель должен достигать, как минимум, 3,2 метра. «Прогноз неутешительный — снега в лесах уже нет, сильных дождей не ожидается, в связи с чем, большого увеличения воды в реках не прогнозируется, и это не дает начать нормальный сплав заготовленной в нашем районе древесины до потребителей, она пока почти полностью остается на плотбищах», — пишет газета «Наше время». По данным издания, большая часть заготовленной древесины, приготовленной к отправке — у ООО «Верхнекамье-Лес» (порядка 300 тысяч кубометров); 93 тысячи кубометров — у ООО «Красный Октябрь». В беседе с URA.RU один из сотрудников ЗАО «Верхне-Камская сплавная контора» уточнил, что из 340 тысяч кубометров заготовленной древесины сейчас отправлено лишь 33 тысячи. «Для того, чтобы вывезти с плотбищ лес, вода в реках должна подняться хотя бы на 3,2 метра. Приходится по-новому формировать плоты», — пояснил собеседник предприятия. Сейчас лесозаготовители решают, как быть в случае, если в ближайшие дни уровень воды в реках не изменится. Не исключено, что часть леса придется вывозить с помощью автотранспорта.