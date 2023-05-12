Челябинский завод поставит в Санкт-Петербург 14 трамвайных вагонов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация нового трамвайного вагона, Усть-Катавского вагоностроительного завода. Челябинск, трамвай
УКВЗ выиграл конкурс на поставку трамвайных вагонов в северную столицу России Фото:

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) из Челябинской области поставит 14 трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос.

«УКВЗ — победитель конкурса на поставку 14 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Вагоны произведут и поставят в 2023—2024 годах», — уточнили в пресс-службе.

Среди преимуществ челябинских вагонов — увеличенный автономный ход, система накопления энергии при рекуперативном импульсном торможении для последующего использования в разгоне и снижения потребляемой мощности от тяговых подстанций. В вагонах обновлена водительская кабина, установлен мультимедийный комплекс, салон оснащен декоративной подсветкой.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) из Челябинской области поставит 14 трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос. «УКВЗ — победитель конкурса на поставку 14 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Вагоны произведут и поставят в 2023—2024 годах», — уточнили в пресс-службе. Среди преимуществ челябинских вагонов — увеличенный автономный ход, система накопления энергии при рекуперативном импульсном торможении для последующего использования в разгоне и снижения потребляемой мощности от тяговых подстанций. В вагонах обновлена водительская кабина, установлен мультимедийный комплекс, салон оснащен декоративной подсветкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...