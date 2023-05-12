Челябинский завод поставит в Санкт-Петербург 14 трамвайных вагонов

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) из Челябинской области поставит 14 трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба госкорпорации Роскосмос.
«УКВЗ — победитель конкурса на поставку 14 новых полностью низкопольных односекционных трамвайных вагонов в Санкт-Петербург. Вагоны произведут и поставят в 2023—2024 годах», — уточнили в пресс-службе.
Среди преимуществ челябинских вагонов — увеличенный автономный ход, система накопления энергии при рекуперативном импульсном торможении для последующего использования в разгоне и снижения потребляемой мощности от тяговых подстанций. В вагонах обновлена водительская кабина, установлен мультимедийный комплекс, салон оснащен декоративной подсветкой.
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