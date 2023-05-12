12 мая 2023

В Екатеринбурге высадили новые деревья на месте срубленных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник на территории Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Екатеринбург, детченя иван, посадка дерева
Деревья посадили на месте ранее срубленного аварийного клена Фото:

Сегодня на аллее возле Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге специалисты муниципального учреждения «Зеленстрой» посадили новые деревья. Растения заменили срубленный ранее клен, который угрожал падением на трамвайные провода и жителей.

«Для посадки выбраны крупные саженцы пирамидального тополя селекции Коновалова. Они отлично приживаются в городской среде, имеют строго вертикальную крону и не распространяют пух, в отличие от обычных тополей», — рассказала порталу «Екатеринбург.рф» директор «Зеленстроя» Анна Янченко.

Благодаря размерам освободившегося участка, удалось разместить на алее пять новых деревьев, дополнив композицию кустами сирени. «Всего в 2023 году сотрудники предприятия планируют высадить в Екатеринбурге 184 дерева и 1461 кустарник. Новые растения появятся как в центре, так и в спальных районах города», добавила Янченко.

Ранее URA.RU сообщало о срубленных деревьях на аллее по проспекту Ленина. В администрации заявили, что растения были аварийными и угрожали падением на трамваи и пешеходов.

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Сегодня на аллее возле Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге специалисты муниципального учреждения «Зеленстрой» посадили новые деревья. Растения заменили срубленный ранее клен, который угрожал падением на трамвайные провода и жителей. «Для посадки выбраны крупные саженцы пирамидального тополя селекции Коновалова. Они отлично приживаются в городской среде, имеют строго вертикальную крону и не распространяют пух, в отличие от обычных тополей», — рассказала порталу «Екатеринбург.рф» директор «Зеленстроя» Анна Янченко. Благодаря размерам освободившегося участка, удалось разместить на алее пять новых деревьев, дополнив композицию кустами сирени. «Всего в 2023 году сотрудники предприятия планируют высадить в Екатеринбурге 184 дерева и 1461 кустарник. Новые растения появятся как в центре, так и в спальных районах города», добавила Янченко. Ранее URA.RU сообщало о срубленных деревьях на аллее по проспекту Ленина. В администрации заявили, что растения были аварийными и угрожали падением на трамваи и пешеходов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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