Сегодня на аллее возле Театра музыкальной комедии в Екатеринбурге специалисты муниципального учреждения «Зеленстрой» посадили новые деревья. Растения заменили срубленный ранее клен, который угрожал падением на трамвайные провода и жителей.
«Для посадки выбраны крупные саженцы пирамидального тополя селекции Коновалова. Они отлично приживаются в городской среде, имеют строго вертикальную крону и не распространяют пух, в отличие от обычных тополей», — рассказала порталу «Екатеринбург.рф» директор «Зеленстроя» Анна Янченко.
Благодаря размерам освободившегося участка, удалось разместить на алее пять новых деревьев, дополнив композицию кустами сирени. «Всего в 2023 году сотрудники предприятия планируют высадить в Екатеринбурге 184 дерева и 1461 кустарник. Новые растения появятся как в центре, так и в спальных районах города», добавила Янченко.
Ранее URA.RU сообщало о срубленных деревьях на аллее по проспекту Ленина. В администрации заявили, что растения были аварийными и угрожали падением на трамваи и пешеходов.
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