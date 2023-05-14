ФСБ нагрянула к перевозчикам Екатеринбурга

15 мая 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Силовая операция якобы прошла в понедельник утром Фото: «Яндекс. Карты» Утром 15 мая сотрудники УФСБ и полиции провели операцию на ул. Маневровая, 41, где располагаются базы двух автобусных перевозчиков Екатеринбурга — субподрядчика муниципального «Гортранса» ООО «ПАТП „Город“» и «Пегаса». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Работали ФСБ и ОМОН. Предприятия оказались фактически парализованы», — поделился собеседник. «ПАТП „Город“» по контракту с «Гортрансом» обслуживает маршруты №37, №75 и №90, «Пегас» — №38, №070, №40, №12 и №042. «Пегас» относят к зоне влияния фронтменов «Таганского ряда». В ПАТП корреспонденту заявили, что силовики работали «не у них». А представители «Пегаса» по номеру, указанному на сайте мэрии, для комментариев оказались недоступны («номер не обслуживается»). В УФСБ от комментариев по теме воздержались. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту предложили дождаться реакции именно оттуда. По одной из версий, силовая операция может быть следствием кулуарного конфликта между перевозчиками и транспортным комитетом горадминистрации или разборок вокруг захода в уральскую столицу нового игрока — подмосковной фирмы «Домтрансавто». Ей приписывают связи в руководстве МВД РФ. При этом один из перевозчиков, у которого недавно тоже была проверка, на условиях анонимности объяснил, что это — обычная практика. «ФСБ действительно периодически наведывается на предприятия — чтобы проверить выпуск машин и все такое», — сказал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Утром 15 мая сотрудники УФСБ и полиции провели операцию на ул. Маневровая, 41, где располагаются базы двух автобусных перевозчиков Екатеринбурга — субподрядчика муниципального «Гортранса» ООО «ПАТП „Город“» и «Пегаса». Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Работали ФСБ и ОМОН. Предприятия оказались фактически парализованы», — поделился собеседник. «ПАТП „Город“» по контракту с «Гортрансом» обслуживает маршруты №37, №75 и №90, «Пегас» — №38, №070, №40, №12 и №042. «Пегас» относят к зоне влияния фронтменов «Таганского ряда». В ПАТП корреспонденту заявили, что силовики работали «не у них». А представители «Пегаса» по номеру, указанному на сайте мэрии, для комментариев оказались недоступны («номер не обслуживается»). В УФСБ от комментариев по теме воздержались. В УМВД РФ по Екатеринбургу корреспонденту предложили дождаться реакции именно оттуда. По одной из версий, силовая операция может быть следствием кулуарного конфликта между перевозчиками и транспортным комитетом горадминистрации или разборок вокруг захода в уральскую столицу нового игрока — подмосковной фирмы «Домтрансавто». Ей приписывают связи в руководстве МВД РФ. При этом один из перевозчиков, у которого недавно тоже была проверка, на условиях анонимности объяснил, что это — обычная практика. «ФСБ действительно периодически наведывается на предприятия — чтобы проверить выпуск машин и все такое», — сказал он.