Mash: ФНС спустя неделю после смерти Юдашкина арестовала счета его Дома Моды

15 мая 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

ФНС заблокировала счета Модному Дому Валентина Юдашкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФНС арестовали счета Модного Дома Валентина Юдашкина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. У Дома Моды долгов на несколько миллионов рублей. «По нашей информации, компания Валентина Абрамовича не отчиталась за весь 2022 год. Поэтому налоговики подготовили все необходимое, наведались в Дом Моды и арестовали счета компании», — говорится в сообщении. Отмечается, что пару лет назад на балансе ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» висели 118 млн рублей. Брендовый магазин, который находится на Кутузовском проспекте, продолжает свою работу, несмотря на баланс. На 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об его смерти стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы модельер боролся с раком. Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, об этом сообщает телеканал 360.

ФНС арестовали счета Модного Дома Валентина Юдашкина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. У Дома Моды долгов на несколько миллионов рублей. «По нашей информации, компания Валентина Абрамовича не отчиталась за весь 2022 год. Поэтому налоговики подготовили все необходимое, наведались в Дом Моды и арестовали счета компании», — говорится в сообщении. Отмечается, что пару лет назад на балансе ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» висели 118 млн рублей. Брендовый магазин, который находится на Кутузовском проспекте, продолжает свою работу, несмотря на баланс. На 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об его смерти стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы модельер боролся с раком. Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, об этом сообщает телеканал 360.