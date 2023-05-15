Mash: ФНС спустя неделю после смерти Юдашкина арестовала счета его Дома Моды

ФНС арестовали счета Модного Дома Валентина Юдашкина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. У Дома Моды долгов на несколько миллионов рублей.
«По нашей информации, компания Валентина Абрамовича не отчиталась за весь 2022 год. Поэтому налоговики подготовили все необходимое, наведались в Дом Моды и арестовали счета компании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пару лет назад на балансе ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» висели 118 млн рублей. Брендовый магазин, который находится на Кутузовском проспекте, продолжает свою работу, несмотря на баланс.
На 60-м году жизни скончался известный российский модельер Валентин Юдашкин. Об его смерти стало известно 2 мая 2023 года. Последние месяцы модельер боролся с раком. Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище, об этом сообщает телеканал 360.
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