На похороны Юдашкина приехали десятки звезд эстрады и политики. Фоторепортаж

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© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны Юдашкина, укупник аркадий, укупник наталья
На похоронах Валентина Юдашкина присутствовали десятки звезд российского шоу-бизнеса Фото:

Десятки звезд эстрады и политических деятелей посетили Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«Есть венки от Филиппа Киркорова, Константина Эрнста, от Дома моды Славы Зайцева, Гуцериева, от Кудриных, театра Табакова, Татьяны Михалковой, от супругов Мединских, от семьи Кучерены, Лещенко», — передает MK.RU. Также у могилы стоят венки президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. На похоронах присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева, певица Анита Цой и артист Олег Газманов.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. Уточнялось, что последние месяцы своей жизни модельер боролся с раком. Наряды Юдашкина носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино и другие известные личности.

На церемонии прощания присутствует певец Николай Басков.
На церемонии прощания присутствует певец Николай Басков.
Фото:
Известный российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев прибыл на похороны Валентина Юдашкина
Известный российский парикмахер и шоумен Сергей Зверев прибыл на похороны Валентина Юдашкина
Фото:
Российский певец Олег Газманов прибыл на прощание с российским модельером
Российский певец Олег Газманов прибыл на прощание с российским модельером
Фото:
Телеведущий Леонид Якубович также посетил похороны
Телеведущий Леонид Якубович также посетил похороны
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Российский художник Николай Сафронов, он же Никас Сафронов, прибыл на Троекуровское кладбище
Российский художник Николай Сафронов, он же Никас Сафронов, прибыл на Троекуровское кладбище
Фото:
Аркадий Укупник, вместе с супругой Натальей не проигнорировали церемонию прощания с Валентином Юдашкиным
Аркадий Укупник, вместе с супругой Натальей не проигнорировали церемонию прощания с Валентином Юдашкиным
Фото:

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Десятки звезд эстрады и политических деятелей посетили Троекуровское кладбище, чтобы попрощаться с модельером Валентином Юдашкиным. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «Есть венки от Филиппа Киркорова, Константина Эрнста, от Дома моды Славы Зайцева, Гуцериева, от Кудриных, театра Табакова, Татьяны Михалковой, от супругов Мединских, от семьи Кучерены, Лещенко», — передает MK.RU. Также у могилы стоят венки президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина. На похоронах присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, певица Алла Пугачева, певица Анита Цой и артист Олег Газманов. Валентин Юдашкин скончался 2 мая на 60-м году жизни. Уточнялось, что последние месяцы своей жизни модельер боролся с раком. Наряды Юдашкина носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино и другие известные личности.
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