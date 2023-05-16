Свердловский стоматолог сразила звезд оперы и эстрады своим пением. Видео

Жительница Кировграда Наталья Селевич выступила на шоу «Ты супер! 60+» на НТВ
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Силин на фестивале Споем вместе. Екатеринбург, зрительный зал, аплодисменты
Зал стоя аплодировал свердловчанке, исполнившей арию (архивное фото) Фото:

Жительница Кировграда (Свердловская область) Наталья Селевич выступила на шоу «Ты супер! 60+» на канале НТВ. Выступление пенсионерки вызвало овации зала и жюри, в котором присутствовали звезды мировой оперы и российской эстрады.

«Вы мой кумир, услышать похвалу от вас — большая честь», — ответила после своего выступления Наталья Селевич Ильдару Абдразакову — мировой оперной звезде, который признан лучшим басом на планете. Артист был восхищен сложнейшей арией Пуччини в исполнении свердловчанки. Он даже спел с пенсионеркой дуэтом другой фрагмент классического произведения.

Понравилось выступление Селевич и другим членам жюри: Стасу Пьехе, певицам Валерии и Ирине Дубцовой. Вместе с залом они стоя аплодировали артистке.

Наталья Селевич сейчас пенсионерка, а в прошлом была хирургом-стоматологом. Женщина рассказала, что красивый голос ей достался от мамы. «Наверное, вы пели своим пациентам? Тогда им и наркоз не был нужен», — в шутку предположил ведущий.

В шоу «Ты супер! 60+» принимают талантливые жители России, которые остались без поддержки родных и близких. Ранее пенсионерка из другого уральского региона тоже блеснула на сцене НТВ. Жительница курганского села выступила на передаче с номером «Ходит песенка по кругу».

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Жительница Кировграда (Свердловская область) Наталья Селевич выступила на шоу «Ты супер! 60+» на канале НТВ. Выступление пенсионерки вызвало овации зала и жюри, в котором присутствовали звезды мировой оперы и российской эстрады. «Вы мой кумир, услышать похвалу от вас — большая честь», — ответила после своего выступления Наталья Селевич Ильдару Абдразакову — мировой оперной звезде, который признан лучшим басом на планете. Артист был восхищен сложнейшей арией Пуччини в исполнении свердловчанки. Он даже спел с пенсионеркой дуэтом другой фрагмент классического произведения. Понравилось выступление Селевич и другим членам жюри: Стасу Пьехе, певицам Валерии и Ирине Дубцовой. Вместе с залом они стоя аплодировали артистке. Наталья Селевич сейчас пенсионерка, а в прошлом была хирургом-стоматологом. Женщина рассказала, что красивый голос ей достался от мамы. «Наверное, вы пели своим пациентам? Тогда им и наркоз не был нужен», — в шутку предположил ведущий. В шоу «Ты супер! 60+» принимают талантливые жители России, которые остались без поддержки родных и близких. Ранее пенсионерка из другого уральского региона тоже блеснула на сцене НТВ. Жительница курганского села выступила на передаче с номером «Ходит песенка по кругу».
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