Свердловский стоматолог сразила звезд оперы и эстрады своим пением. Видео

Жительница Кировграда Наталья Селевич выступила на шоу «Ты супер! 60+» на НТВ

16 мая 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Зал стоя аплодировал свердловчанке, исполнившей арию (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Кировграда (Свердловская область) Наталья Селевич выступила на шоу «Ты супер! 60+» на канале НТВ. Выступление пенсионерки вызвало овации зала и жюри, в котором присутствовали звезды мировой оперы и российской эстрады. «Вы мой кумир, услышать похвалу от вас — большая честь», — ответила после своего выступления Наталья Селевич Ильдару Абдразакову — мировой оперной звезде, который признан лучшим басом на планете. Артист был восхищен сложнейшей арией Пуччини в исполнении свердловчанки. Он даже спел с пенсионеркой дуэтом другой фрагмент классического произведения. Понравилось выступление Селевич и другим членам жюри: Стасу Пьехе, певицам Валерии и Ирине Дубцовой. Вместе с залом они стоя аплодировали артистке. Наталья Селевич сейчас пенсионерка, а в прошлом была хирургом-стоматологом. Женщина рассказала, что красивый голос ей достался от мамы. «Наверное, вы пели своим пациентам? Тогда им и наркоз не был нужен», — в шутку предположил ведущий. В шоу «Ты супер! 60+» принимают талантливые жители России, которые остались без поддержки родных и близких. Ранее пенсионерка из другого уральского региона тоже блеснула на сцене НТВ. Жительница курганского села выступила на передаче с номером «Ходит песенка по кругу».

Жительница Кировграда (Свердловская область) Наталья Селевич выступила на шоу «Ты супер! 60+» на канале НТВ. Выступление пенсионерки вызвало овации зала и жюри, в котором присутствовали звезды мировой оперы и российской эстрады. «Вы мой кумир, услышать похвалу от вас — большая честь», — ответила после своего выступления Наталья Селевич Ильдару Абдразакову — мировой оперной звезде, который признан лучшим басом на планете. Артист был восхищен сложнейшей арией Пуччини в исполнении свердловчанки. Он даже спел с пенсионеркой дуэтом другой фрагмент классического произведения. Понравилось выступление Селевич и другим членам жюри: Стасу Пьехе, певицам Валерии и Ирине Дубцовой. Вместе с залом они стоя аплодировали артистке. Наталья Селевич сейчас пенсионерка, а в прошлом была хирургом-стоматологом. Женщина рассказала, что красивый голос ей достался от мамы. «Наверное, вы пели своим пациентам? Тогда им и наркоз не был нужен», — в шутку предположил ведущий. В шоу «Ты супер! 60+» принимают талантливые жители России, которые остались без поддержки родных и близких. Ранее пенсионерка из другого уральского региона тоже блеснула на сцене НТВ. Жительница курганского села выступила на передаче с номером «Ходит песенка по кругу».