15 мая 2023

Свердловчане раскрыли личность парня, обвиненного в убийстве ребенка за плач

Екатеринбуржец, обвиненный в убийстве ребенка, работал поваром и не проявлял агрессии
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики 13 мая задержали екатеринбуржца по подозрению в убийстве Фото:

Житель Екатеринбурга, которого обвинили в удушении двухлетней дочки своей подруги за громкий плач, ранее отучился на повара и не проявлял агрессию при окружающих. Об этом рассказали знакомые парня.

«Очень спокойный парень и его сложно вывести из себя. По образованию он повар — закончил профессиональный техникум в Березовском», — сообщает портал Е1.ru со ссылкой на знакомых свердловчанина. По словам самой женщины, оставшейся без ребенка, екатеринбуржец часто оставлялся с детьми и присматривал за ее дочерью.

Силовики считают, что 13 мая мужчина остался наедине с ребенком своей подруги, работающей уборщицей и продавцом мороженого, и раздражался от громкого плача девочки. Не выдержав, он закрыл ей рот ладонью, из-за чего ребенок задохнулся, сообщали следователи.

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Житель Екатеринбурга, которого обвинили в удушении двухлетней дочки своей подруги за громкий плач, ранее отучился на повара и не проявлял агрессию при окружающих. Об этом рассказали знакомые парня. «Очень спокойный парень и его сложно вывести из себя. По образованию он повар — закончил профессиональный техникум в Березовском», — сообщает портал Е1.ru со ссылкой на знакомых свердловчанина. По словам самой женщины, оставшейся без ребенка, екатеринбуржец часто оставлялся с детьми и присматривал за ее дочерью. Силовики считают, что 13 мая мужчина остался наедине с ребенком своей подруги, работающей уборщицей и продавцом мороженого, и раздражался от громкого плача девочки. Не выдержав, он закрыл ей рот ладонью, из-за чего ребенок задохнулся, сообщали следователи.
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