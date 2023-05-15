Свердловчане раскрыли личность парня, обвиненного в убийстве ребенка за плач

Екатеринбуржец, обвиненный в убийстве ребенка, работал поваром и не проявлял агрессии

16 мая 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Силовики 13 мая задержали екатеринбуржца по подозрению в убийстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Екатеринбурга, которого обвинили в удушении двухлетней дочки своей подруги за громкий плач, ранее отучился на повара и не проявлял агрессию при окружающих. Об этом рассказали знакомые парня. «Очень спокойный парень и его сложно вывести из себя. По образованию он повар — закончил профессиональный техникум в Березовском», — сообщает портал Е1.ru со ссылкой на знакомых свердловчанина. По словам самой женщины, оставшейся без ребенка, екатеринбуржец часто оставлялся с детьми и присматривал за ее дочерью. Силовики считают, что 13 мая мужчина остался наедине с ребенком своей подруги, работающей уборщицей и продавцом мороженого, и раздражался от громкого плача девочки. Не выдержав, он закрыл ей рот ладонью, из-за чего ребенок задохнулся, сообщали следователи.

Житель Екатеринбурга, которого обвинили в удушении двухлетней дочки своей подруги за громкий плач, ранее отучился на повара и не проявлял агрессию при окружающих. Об этом рассказали знакомые парня. «Очень спокойный парень и его сложно вывести из себя. По образованию он повар — закончил профессиональный техникум в Березовском», — сообщает портал Е1.ru со ссылкой на знакомых свердловчанина. По словам самой женщины, оставшейся без ребенка, екатеринбуржец часто оставлялся с детьми и присматривал за ее дочерью. Силовики считают, что 13 мая мужчина остался наедине с ребенком своей подруги, работающей уборщицей и продавцом мороженого, и раздражался от громкого плача девочки. Не выдержав, он закрыл ей рот ладонью, из-за чего ребенок задохнулся, сообщали следователи.