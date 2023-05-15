15 мая 2023

Клиент с пистолетом ограбил спа-салон в Магнитогорске

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, оружие, пистолет грач
Под угрозой оружия администратор отдала разбойнику всю выручку Фото:

Жителя Челябинской области будут судить за разбой, устроенный в спа-салоне Магнитогорска. Под угрозой пистолета он отобрал у администратора почти 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«По версии следствия, 45-летний магнитогорец ночью вошел в спа-салон. Угрожая пневматическим пистолетом администратору, он потребовал у женщины 50 тысяч рублей. Забрав имевшиеся в кассе 46,7 тысячи рублей он покинул салон, но был впоследствии задержан полицией. Обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении него по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), утверждено», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По информации URA.RU, мужчина был постоянным клиентом салона. Вечером, когда было совершено преступление, он также посетил заведение, заплатив за услуги определенного рода почти 40 тысяч рублей. Качество релакс-программы его не устроило, но вместо возврата денег ему предложили составить письменную претензию. Тогда разгневанный клиент и отправился за пистолетом.

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Жителя Челябинской области будут судить за разбой, устроенный в спа-салоне Магнитогорска. Под угрозой пистолета он отобрал у администратора почти 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «По версии следствия, 45-летний магнитогорец ночью вошел в спа-салон. Угрожая пневматическим пистолетом администратору, он потребовал у женщины 50 тысяч рублей. Забрав имевшиеся в кассе 46,7 тысячи рублей он покинул салон, но был впоследствии задержан полицией. Обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении него по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), утверждено», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По информации URA.RU, мужчина был постоянным клиентом салона. Вечером, когда было совершено преступление, он также посетил заведение, заплатив за услуги определенного рода почти 40 тысяч рублей. Качество релакс-программы его не устроило, но вместо возврата денег ему предложили составить письменную претензию. Тогда разгневанный клиент и отправился за пистолетом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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