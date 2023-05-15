Клиент с пистолетом ограбил спа-салон в Магнитогорске

16 мая 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Под угрозой оружия администратор отдала разбойнику всю выручку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Челябинской области будут судить за разбой, устроенный в спа-салоне Магнитогорска. Под угрозой пистолета он отобрал у администратора почти 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «По версии следствия, 45-летний магнитогорец ночью вошел в спа-салон. Угрожая пневматическим пистолетом администратору, он потребовал у женщины 50 тысяч рублей. Забрав имевшиеся в кассе 46,7 тысячи рублей он покинул салон, но был впоследствии задержан полицией. Обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении него по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), утверждено», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По информации URA.RU, мужчина был постоянным клиентом салона. Вечером, когда было совершено преступление, он также посетил заведение, заплатив за услуги определенного рода почти 40 тысяч рублей. Качество релакс-программы его не устроило, но вместо возврата денег ему предложили составить письменную претензию. Тогда разгневанный клиент и отправился за пистолетом.

Жителя Челябинской области будут судить за разбой, устроенный в спа-салоне Магнитогорска. Под угрозой пистолета он отобрал у администратора почти 50 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «По версии следствия, 45-летний магнитогорец ночью вошел в спа-салон. Угрожая пневматическим пистолетом администратору, он потребовал у женщины 50 тысяч рублей. Забрав имевшиеся в кассе 46,7 тысячи рублей он покинул салон, но был впоследствии задержан полицией. Обвинительное заключение по делу, возбужденному в отношении него по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), утверждено», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По информации URA.RU, мужчина был постоянным клиентом салона. Вечером, когда было совершено преступление, он также посетил заведение, заплатив за услуги определенного рода почти 40 тысяч рублей. Качество релакс-программы его не устроило, но вместо возврата денег ему предложили составить письменную претензию. Тогда разгневанный клиент и отправился за пистолетом.