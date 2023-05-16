Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за экологии в свердловском поселке

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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации с экологией в свердловском поселке Покровске Уральском, где добывается щебень. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по озвученным доводам», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале информационного центра СК России. Претензии к местному предприятию возникли после того, как в воздух стала подниматься пыль от добычи щебня.

По данным силового ведомства, испортившаяся экология поселка могла помешать местным жителям. Отчет о возбуждении дела подготовит глава СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ситуации с экологией в свердловском поселке Покровске Уральском, где добывается щебень. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по озвученным доводам», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале информационного центра СК России. Претензии к местному предприятию возникли после того, как в воздух стала подниматься пыль от добычи щебня. По данным силового ведомства, испортившаяся экология поселка могла помешать местным жителям. Отчет о возбуждении дела подготовит глава СУ СК по Свердловской области Анатолий Надбитов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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