16 мая 2023

Екатеринбуржцы-айтишники переезжают в деревню ради ферм

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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, лошадь, ферма, деревня, скот, домашнее животное, пони, село, сельская местность, животноводство, природа, сельское хозяйство
Интерес к сельскому хозяйству у свердловчан не снижается, так как отрасль стабильная, также есть меры господдержки Фото:

Количество екатеринбуржцев, которые хотят заниматься сельским хозяйством, не падает, несмотря на индустриализацию. Об этом говорит количество заявок на господдержку по этому направлению, которые поступают в Свердловский областной фонд поддержки и предпринимательства (СОФПП). На фермы переключаются даже IT-специалисты, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров СОФПП Илья Джаваев.

«Увеличения количества заявок на господдержку особого нет, но и нет падения. Нужно понимать, что человек, который уже получил грант, за ним повторно не придет. Я бы не сказал, что у всех интерес только к развитию городских тем. Есть пример айтишника из Екатеринбурга. У него хобби — разводить перепелок и других животных, но у него дом на участке ИЖС и профессионально он этим заниматься не может. Говорит, что количество заказов по IT направлению упало, поэтому покупает участок и планирует заниматься сельским хозяйством. То есть идет движение не только в город, но и обратно», — поделился Джаваев.

Особенно много городских жителей переехало в деревню и начало заниматься сельским хозяйством, когда началась пандемия коронавируса. К фермерству СОФПП стимулирует грантами на сумму от 4 млн рублей.

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Количество екатеринбуржцев, которые хотят заниматься сельским хозяйством, не падает, несмотря на индустриализацию. Об этом говорит количество заявок на господдержку по этому направлению, которые поступают в Свердловский областной фонд поддержки и предпринимательства (СОФПП). На фермы переключаются даже IT-специалисты, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров СОФПП Илья Джаваев. «Увеличения количества заявок на господдержку особого нет, но и нет падения. Нужно понимать, что человек, который уже получил грант, за ним повторно не придет. Я бы не сказал, что у всех интерес только к развитию городских тем. Есть пример айтишника из Екатеринбурга. У него хобби — разводить перепелок и других животных, но у него дом на участке ИЖС и профессионально он этим заниматься не может. Говорит, что количество заказов по IT направлению упало, поэтому покупает участок и планирует заниматься сельским хозяйством. То есть идет движение не только в город, но и обратно», — поделился Джаваев. Особенно много городских жителей переехало в деревню и начало заниматься сельским хозяйством, когда началась пандемия коронавируса. К фермерству СОФПП стимулирует грантами на сумму от 4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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