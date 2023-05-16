Екатеринбуржцы-айтишники переезжают в деревню ради ферм

17 мая 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Интерес к сельскому хозяйству у свердловчан не снижается, так как отрасль стабильная, также есть меры господдержки Фото: Анна Майорова © URA.RU Количество екатеринбуржцев, которые хотят заниматься сельским хозяйством, не падает, несмотря на индустриализацию. Об этом говорит количество заявок на господдержку по этому направлению, которые поступают в Свердловский областной фонд поддержки и предпринимательства (СОФПП). На фермы переключаются даже IT-специалисты, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров СОФПП Илья Джаваев. «Увеличения количества заявок на господдержку особого нет, но и нет падения. Нужно понимать, что человек, который уже получил грант, за ним повторно не придет. Я бы не сказал, что у всех интерес только к развитию городских тем. Есть пример айтишника из Екатеринбурга. У него хобби — разводить перепелок и других животных, но у него дом на участке ИЖС и профессионально он этим заниматься не может. Говорит, что количество заказов по IT направлению упало, поэтому покупает участок и планирует заниматься сельским хозяйством. То есть идет движение не только в город, но и обратно», — поделился Джаваев. Особенно много городских жителей переехало в деревню и начало заниматься сельским хозяйством, когда началась пандемия коронавируса. К фермерству СОФПП стимулирует грантами на сумму от 4 млн рублей.

Количество екатеринбуржцев, которые хотят заниматься сельским хозяйством, не падает, несмотря на индустриализацию. Об этом говорит количество заявок на господдержку по этому направлению, которые поступают в Свердловский областной фонд поддержки и предпринимательства (СОФПП). На фермы переключаются даже IT-специалисты, рассказал URA.RU руководитель центра компетенций в сфере поддержки фермеров СОФПП Илья Джаваев. «Увеличения количества заявок на господдержку особого нет, но и нет падения. Нужно понимать, что человек, который уже получил грант, за ним повторно не придет. Я бы не сказал, что у всех интерес только к развитию городских тем. Есть пример айтишника из Екатеринбурга. У него хобби — разводить перепелок и других животных, но у него дом на участке ИЖС и профессионально он этим заниматься не может. Говорит, что количество заказов по IT направлению упало, поэтому покупает участок и планирует заниматься сельским хозяйством. То есть идет движение не только в город, но и обратно», — поделился Джаваев. Особенно много городских жителей переехало в деревню и начало заниматься сельским хозяйством, когда началась пандемия коронавируса. К фермерству СОФПП стимулирует грантами на сумму от 4 млн рублей.