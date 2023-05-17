В новых регионах РФ определили кандидатов на пост главных судей

17 мая 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

В новых регионах РФ определили кандидатов на должность председателей верховного суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) определила претендентов на должности председателей высших судов в новых российских территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии при президенте РФ Владимире Путине. «На пост председателя Верховного суда ДНР рекомендован нынешний глава Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев. Председателем Верховного суда ЛНР хотят выбрать действующего его руководителя — Светлану Трифанову», — сообщает РАПСИ. На пост председателя Херсонского областного суда рекомендуют Александра Цветкова, который сейчас руководит Ленинским районным судом Республики Крым. В Запорожье кандидатами на пост председателя являются двое — Роман Ражков и Владимир Полухин. Судебная коллегия также определилась с кандидатами на пост председателя Арбитражного суда. В ДНР — Наталья Мальцева, в ЛНР — Константин Агевич. Оба работали в судебной системе на новых российских территориях. Главой арбитражного суда в Херсонской области планируют назначить представителя Суда по интеллектуальным правам Александра Снегура. На аналогичное место в Запорожской области метит председатель Второго арбитражного апелляционного суда Владимир Устюжанинов. Утвержденные кандидаты пройдут через заседание комиссии при президенте РФ. После того, как они будут окончательно одобрены, глава России подпишет указ об их назначении. Он будет опубликован на интернет-портале правовой информации. Отмечается, что на пост председателя могли претендовать только граждане РФ, имеющие соответствующую квалификацию. Владимир Путин подписал указ о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей 30 сентября. Российский глава начал готовить новые регионы к жизни после спецоперации. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) определила претендентов на должности председателей высших судов в новых российских территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках (ЛДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Кандидатуры рассмотрят на заседании комиссии при президенте РФ Владимире Путине. «На пост председателя Верховного суда ДНР рекомендован нынешний глава Первого кассационного суда общей юрисдикции Николай Подкопаев. Председателем Верховного суда ЛНР хотят выбрать действующего его руководителя — Светлану Трифанову», — сообщает РАПСИ. На пост председателя Херсонского областного суда рекомендуют Александра Цветкова, который сейчас руководит Ленинским районным судом Республики Крым. В Запорожье кандидатами на пост председателя являются двое — Роман Ражков и Владимир Полухин. Судебная коллегия также определилась с кандидатами на пост председателя Арбитражного суда. В ДНР — Наталья Мальцева, в ЛНР — Константин Агевич. Оба работали в судебной системе на новых российских территориях. Главой арбитражного суда в Херсонской области планируют назначить представителя Суда по интеллектуальным правам Александра Снегура. На аналогичное место в Запорожской области метит председатель Второго арбитражного апелляционного суда Владимир Устюжанинов. Утвержденные кандидаты пройдут через заседание комиссии при президенте РФ. После того, как они будут окончательно одобрены, глава России подпишет указ об их назначении. Он будет опубликован на интернет-портале правовой информации. Отмечается, что на пост председателя могли претендовать только граждане РФ, имеющие соответствующую квалификацию. Владимир Путин подписал указ о присоединении к России территорий Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей 30 сентября. Российский глава начал готовить новые регионы к жизни после спецоперации. Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.