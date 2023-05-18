Сексолог объяснил, как на первом свидании отличить богатого от бедного

Сексолог Костоев: на первом свидании важно смотреть на черты характера мужчины

Девушке важно смотреть на внутренние качества мужчина, а не на его кошелек, заявил Керим Костоев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чтобы отличать богатого и бедного мужчины на первом свидании, стоит смотреть на черты его характера и поведение. Об этом заявил сексолог Керим Костоев.

«Женщина на него посмотрит и скажет: „Фу, бомжатина какая, для чего я с ним сюда пришла?“ А у него оборот — миллиард в год. Или придет молодой человек, у которого прическа сделала в далеко не дешевой парикмахерской, пиджак тысяч за 60. <…> Одевается он так, чтобы женщину затащить в постель», — заявил Пятому каналу Керим Костоев. Он объяснил, что внешний вид может ничего не сказать о финансовом положении мужчины, тогда как черты характера и поведение наоборот — продемонстрируют перспективы в жизни и отношениях.

По словам сексолога, уровень образования не влияет на успех мужчины. Он привел в пример выпускника профессионально-технического училища (ПТУ), который смог добиться успеха. Также он отметил, что выпускник Московского гуманитарного университета (МГУ) может опуститься на самое дно.

Сексолог предостерег девушек, на которых мужчины тратят много денег на первом свидании. По его словам, может оказаться, что девушка у мужчины не первая.

В конце Керим Костоев пришел к выводу, что девушке не стоит искать спонсора. По его словам, надежный человек со средним достатком надежнее миллионера.

Ранее психолог Анна Осипова рассказала, что делать на первом свидании. Она отметила, что на нем следует быть доброжелательным и открытым всему новому, также в новые отношения не стоит тащить обиды на «бывших», и не бояться сделать первый шаг.