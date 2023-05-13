13 мая 2023

Психолог Осипова объяснила, как преодолеть страх на первом свидании

Психолог Осипова: на первом свидании будьте доброжелательны и открыты миру
© Служба новостей «URA.RU»
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Первое свидание, места: сквер Якова Неумоева, клуб Байконур/Горький, Шоколадница, Аэропорт, бар Творчество. Тюмень
Психолог советует не тащить в новые отношения «багаж прошлых обид» Фото:

На первом свидании следует быть доброжелательным и открытым всему новому, также в новые отношения не стоит тащить обиды на «бывших», и не бояться сделать первый шаг. Этими и другими советами поделилась психолог Анна Осипова.

«При первой встрече будьте доброжелательными, не ходите с лицом „не влезай — убьет“. Для этого стоит проработать свои прошлые обиды <…> и не тащить ненужный багаж прошлого в новую жизнь. Мужчины также часто очень боятся сделать первый шаг, поэтому инициатива порой зависит и от женщины: важно вовремя подмигнуть и улыбнуться», — поясняет Анна Осипова в интервью «Известиям».

Психолог советует не бояться знакомиться первыми вне зависимости от гендера. Нужно искать не вторую «половинку», а «целого» человека, с которым можно поговорить и поделиться своими внутренними переживаниями. По словам эксперта, самая большая и распространенная причина, по которой люди не могут построить отношения, кроется в том, что воображение рисует стереотипы и типажи, не имеющие ничего общего с реальностью. От них стоит отказаться.

По мнению Осиповой, в знакомствах необходима практика. Она считает, что если всего бояться и ничего не предпринимать, то ничего и не получится. При этом следует руководствоваться правилом «трех свиданий», потому что при первой встрече не всегда человек может раскрыться полностью.

Если получилось познакомиться в мессенджерах, соцсетях либо на сайте знакомств, то не нужно долго отказываться от личных встреч. При этом в целях безопасности встречаться лучше в людных местах. Психолог добавляет, что не надо ехать в гости к незнакомому человеку или приглашать его к себе, не следует пить алкоголь на первом свидании, также не имеет смысла давать денег в долг.

Ранее лицензированный психотерапевт Андреа Вахтер дал восемь советов, как сохранить и улучшить отношения. Они, по мнению эксперта, внутри влюбленной пары требует постоянного участия со стороны каждого партнера.

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На первом свидании следует быть доброжелательным и открытым всему новому, также в новые отношения не стоит тащить обиды на «бывших», и не бояться сделать первый шаг. Этими и другими советами поделилась психолог Анна Осипова. «При первой встрече будьте доброжелательными, не ходите с лицом „не влезай — убьет“. Для этого стоит проработать свои прошлые обиды <…> и не тащить ненужный багаж прошлого в новую жизнь. Мужчины также часто очень боятся сделать первый шаг, поэтому инициатива порой зависит и от женщины: важно вовремя подмигнуть и улыбнуться», — поясняет Анна Осипова в интервью «Известиям». Психолог советует не бояться знакомиться первыми вне зависимости от гендера. Нужно искать не вторую «половинку», а «целого» человека, с которым можно поговорить и поделиться своими внутренними переживаниями. По словам эксперта, самая большая и распространенная причина, по которой люди не могут построить отношения, кроется в том, что воображение рисует стереотипы и типажи, не имеющие ничего общего с реальностью. От них стоит отказаться. По мнению Осиповой, в знакомствах необходима практика. Она считает, что если всего бояться и ничего не предпринимать, то ничего и не получится. При этом следует руководствоваться правилом «трех свиданий», потому что при первой встрече не всегда человек может раскрыться полностью. Если получилось познакомиться в мессенджерах, соцсетях либо на сайте знакомств, то не нужно долго отказываться от личных встреч. При этом в целях безопасности встречаться лучше в людных местах. Психолог добавляет, что не надо ехать в гости к незнакомому человеку или приглашать его к себе, не следует пить алкоголь на первом свидании, также не имеет смысла давать денег в долг. Ранее лицензированный психотерапевт Андреа Вахтер дал восемь советов, как сохранить и улучшить отношения. Они, по мнению эксперта, внутри влюбленной пары требует постоянного участия со стороны каждого партнера.
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