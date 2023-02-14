Чтобы гармонизировать сексуальную жизнь, пары могут устраивать вечерние свидания не очень поздно или встречаться в обеденный перерыв. Такой совет дал сексолог Евгений Кульгавчук. Он отметил, что зачастую партнеры не совпадают в своих биоритмах: мужчины чаще готовы к сексу по утрам, а женщины перед сном, и это может привести к проблемам в отношениях.
«Например, пара имеет возможность встретиться днем, во время перерыва на обед. Когда, например, дети еще в школе. Или же организовывать свидания, но не так поздно, чтобы на это оставались силы и была возможность их предвкушать»,—порекомендовал Евгений Кульгавчук, его слова приводит Пятый канал. По мнению сексолога, ради таких свиданий можно пораньше уйти с работы, чтобы осталось время для предвкушения и подготовки.
Кульгавчук считает важным, что сексуальная жизнь не должна становиться для пары обязанностью. Важно ее организовывать, договариваться и искать компромиссы.
Сексолог Аннабель Найт рассказала, сколько должен длиться идеальный секс. По ее мнению, оптимальная продолжительность должна составлять 30 минут. В то же время она отметила, что для разных пар это время может отличаться как большую, так и меньшую сторону.
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Чтобы гармонизировать сексуальную жизнь, пары могут устраивать вечерние свидания не очень поздно или встречаться в обеденный перерыв. Такой совет дал сексолог Евгений Кульгавчук. Он отметил, что зачастую партнеры не совпадают в своих биоритмах: мужчины чаще готовы к сексу по утрам, а женщины перед сном, и это может привести к проблемам в отношениях. «Например, пара имеет возможность встретиться днем, во время перерыва на обед. Когда, например, дети еще в школе. Или же организовывать свидания, но не так поздно, чтобы на это оставались силы и была возможность их предвкушать», — порекомендовал Евгений Кульгавчук, его слова приводит Пятый канал. По мнению сексолога, ради таких свиданий можно пораньше уйти с работы, чтобы осталось время для предвкушения и подготовки. Кульгавчук считает важным, что сексуальная жизнь не должна становиться для пары обязанностью. Важно ее организовывать, договариваться и искать компромиссы. Сексолог Аннабель Найт рассказала, сколько должен длиться идеальный секс. По ее мнению, оптимальная продолжительность должна составлять 30 минут. В то же время она отметила, что для разных пар это время может отличаться как большую, так и меньшую сторону.